Трагедия в Магдебурге: нападение на рождественскую ярмарку

На рождественском базаре в Магдебурге черный BMW вечером 20 декабря на большой скорости въехал в толпу гуляющих. Погибли пять человек, в том числе ребенок, более 200 ранены. Досье DW.

В результате нападения на посетителей рождественского базара в Магдебурге погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, более 200 человек ранены. Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест. Следователи не видят признаков теракта на почве исламизма. Подробнее о расследовании трагедии - в досье DW.