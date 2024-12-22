Трагедия в Магдебурге: нападение на рождественскую ярмарку

Трагедия в Магдебурге: нападение на рождественскую ярмаркуОпубликовано 22 декабря 2024 г.Обновлено 22 декабря 2024 г.
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В результате нападения на посетителей рождественского базара в Магдебурге погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, более 200 человек ранены. Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест. Следователи не видят признаков теракта на почве исламизма. Подробнее о расследовании трагедии - в досье DW.