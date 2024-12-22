Нападение в Магдебурге: в ФРГ не видят исламистского мотива

По словам главы Федерального ведомства уголовной полиции Мюнха, поведение напавшего на гостей рождественской ярмарки в Магдебурге является нетипичным и следователям еще предстоит его проанализировать.

Мотив злоумышленника, на полной скорости въехавшего на автомобиле в посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, пока не может быть установлен со стопроцентной вероятностью. Однако, несмотря на способ совершения преступления, пока нет признаков того, что речь идет об исламистском теракте. Такое заявление сделал глава Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch) в эфире телеканала ZDF в субботу, 21 декабря.

Глава BKA Хольгер Мюнх Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Он указал, что генпрокуратура Германии также еще не приняла решения относительно того, как классифицировать это деяние. Вместе с тем Мюнх подтвердил, что подозреваемый враждебно относился к исламу и занимался правоэкстремистскими платформами. Однако пока нельзя сказать окончательно, что преступление имело политическую подоплеку, подчеркнул он.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге

Вечером 20 декабря черный BMW на большой скорости въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге - столице восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт. За рулем находился Талеб аль-Абдулмохсен - врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году, имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ и проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Еженедельник Der Spiegel уточнял, что подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. В результате атаки погибли минимум пять человек, ранены 205, в том числе одна украинка.

Уполномоченный федерального правительства ФРГ по вопросам жертв нападений Паскаль Кобер (Pascal Kober) заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, что число людей, которые могут обратиться в связи с этой трагедией за помощью, может составить несколько сотен.

Предупреждение от Саудовской Аравии

По словам Хольгера Мюнха, в ноябре 2023 года власти Саудовской Аравии предупредили Германию, что подданный королевства может представлять угрозу. Полиция Саксонии-Анхальт провела тогда соответствующие следственные мероприятия, "однако этот вопрос был неконкретным".

Как сообщил глава BKA, Талеб аль-Абдулмохсен вступал в различные контакты с властями, высказывал оскорбления, а иногда и угрозы, но не находился в поле зрения полиции в связи со склонностью к насильственным действиям. "Однако все это придется проверить еще раз, чтобы выяснить, не упустили ли власти что-нибудь из виду, - констатировал Мюнх. - Мы видим совершенно нетипичную схему поведения, и мы должны спокойно ее проанализировать".