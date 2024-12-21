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Прокурор назвал возможный мотив атаки в Магдебурге

Екатерина Венкина
21 декабря 2024 г.

Талебу аль-Абдулмохсену, совершившему наезд на посетителей рождественского базара в Магдебурге, предъявлены обвинения. В прокуратуре назвали его возможные мотивы.

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У места атаки в Магдебурге
У места атаки в Магдебурге (фото из архива) Фото: Ebrahim Noorozi/AP/picture alliance

Прокуратура Магдебурга предъявила обвинения 50-летнему врачу из Саудовской Аравии Талебу аль-Абдулмохсену, совершившему автомобильный наезд на посетителей рождественского базара. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил старший прокурор Хорст Вальтер Нопенс (Walter Nopens).

Мужчина обвиняется в убийстве по пяти пунктам и в покушении на убийство по 205 пунктам, совмещенном с нанесением опасных телесных повреждений, передало агентство epd.

Прокурор также высказался о мотивах обвиняемого. Тот уверяет, что был недоволен "обращением с беженцами из Саудовской Аравии" в Германии, заявил Нопенс.

При этом старший прокурор не стал уточнять деталей - днем 21 декабря допрос еще продолжался. Верность утверждений обвиняемого "нам предстоит теперь выяснить и провести дальнейшее расследование", отметил Нопенс. Необходимо также провести расследование в отношении окружения аль-Абдулмохсена, добавил он, сообщило агентство AFP.

Следователи пока не говорят о теракте

Следователи исходят из того, что нападение в Магдебурге было атакой или бойней. О теракте они пока не говорят, передало AFP. Если произошедшее окажется актом терроризма, расследованием займется Генпрокуратура в Карлсруэ. Она изучает дело с вечера 20 декабря.

Обвиняемый будет заключен под стражу после завершения допроса.

Власти ФРГ получали предупреждения о напавшем в Магдебурге

Как передало ранее агентство dpa, власти Саудовской Аравии заранее предупреждали Германию о том, что их подданный может представлять угрозу.

По информации dpa и журнала Der Spiegel, аль-Абдулмохсен был известен и стражам порядка в Берлине. В феврале он совершил ложный вызов пожарных в здании столичной полиции. Прокуратура возбудила против него дело, суд приговорил его к денежному штрафу.

Как стало известно газете Die Welt из немецких силовых кругов, в 2023 году власти ФРГ провели "оценку риска" Талеба аль-Абдулмохсена. Земельное управление уголовной полиции Саксонии-Анхальт совместно с Федеральным ведомством уголовной полиции пришло к выводу, что он "не представляет никакой конкретной опасности". Земельное управление по защите конституции также было вовлечено в эту проверку, но не начало никакого собственного расследования.

На рождественском базаре в городе Магдебург черный BMW вечером 20 декабря на большой скорости въехал в толпу. За рулем находился Талеб аль-Абдулмохсен - врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга, и имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ. Der Spiegel уточнял, что подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. В результате атаки погибли минимум пять человек, ранены 205.

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