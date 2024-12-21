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Трагедия в Магдебурге: что известно о нападавшем

Александра Иванова
21 декабря 2024 г.

Водитель автомобиля, наехавшего на полной скорости на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, - уроженец Саудовской Аравии. Он работал в Германии врачом-психиатром.

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Спасатели на месте наезда авто на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге
Спасатели на месте наезда авто на посетителей рождественской ярмарки в МагдебургеФото: Dörthe Hein/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

В результате наезда автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге 20 декабря погибли два человека, в том числе ребенок. Кроме того, по данным премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа (Reiner Haseloff), как минимум 60 человек пострадали. Полиция сообщает по меньшей мере о 15 пострадавших с тяжелыми ранениями. Что известно о злоумышленнике на раннее утро субботы, 21 декабря, - у DW.

Злоумышленник - врач из Саудовской Аравии

Как пишет газета Die Welt, злоумышленник - мужчина 1974 года рождения.  Он - врач из Саудовской Аравии, который приехал в Германию в 2006 году.

Еженедельник Der Spiegel уточняет, что 50-летний подозреваемый Талеб А. - врач-психиатр и психотерапевт. Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала об нем еще в марте 2019 года: "Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. 44-летний мужчина имеет статус политического беженца".

По данным издания Die Welt, мужчина проживал в городе Бернбурге, расположенном в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в Германии. По месту жительства подозреваемого на момент публикации проходили обыски. Газета нашла в соцсетях профиль пользователя Taleb Al Abdulmohsen, который подходит под описание на основе перечисленных выше данных.

Активная деятельность в соцсетях

Как пишет Der Spiegel, Талеб А. годами активно участвовал в опубликовании сообщений в соцсетях. В частности, давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как им бежать из этой страны. Кроме того, у него был собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии.

По данным немецкой прессы, полиция не имела сведений о том, что Талеб А. разделяет исламистские взгляды. Между тем, как выяснил Der Spiegel, восемь дней назад в одном американском блоге, враждебно относящемся к исламу, появилось видеоинтервью с Талебом А. На протяжении 45 минут он утверждает следующее: германское государство проводит скрытую "секретную операцию" с целью охоты по всему миру за отошедшими от ислама уроженцами Саудовской Аравии, чтобы "уничтожить их жизнь". В то же время сирийские джихадисты получают в Германии убежище, заявляет он.

В ноябре мужчина опубликовал в соцсети X так называемые "требования либеральной саудовской оппозиции". Первым пунктом значилось: "Германия должна защитить свои границы  от нелегальной миграции. Выяснилось, что политика открытых границ была планом Меркель (экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. - Ред) по исламизации Европы".

Преступник-одиночка

"По имеющимся сейчас данным, это преступник-одиночка. Так что для города, по текущей оценке, больше нет опасности, поскольку мы смогли задержать его (вероятного преступника. - Ред.) и сейчас проводятся все следственные действия", - заявил Райнер Хазелофф. Случившееся в Магдебурге он назвал "катастрофой для города Магдебурга, для федеральной земли и для Германии в целом".

Саудовская Аравия выразила Германии соболезнования в связи с трагедией на рождественской ярмарке в Магдебурге.

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