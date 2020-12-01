 В немецком Трире автомобиль наехал на пешеходов | Новости из Германии о Германии | DW | 01.12.2020

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Германия

В немецком Трире автомобиль наехал на пешеходов

В результате ЧП в пешеходной зоне в центре города погибли не менее двух человек.

На месте происшествия в Трире

На месте происшествия в Трире

Не менее двух человек погибли и множество пешеходов пострадали в результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в центре города Трира на западе Германии. Полиция задержала подозреваемого и конфисковала машину.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник, 1 декабря, во второй половине дня.  Задержан 51-летний мужчина, гражданин Германии, проживающий в округе Трир-Саарбург. При задержании он оказал сопротивление. Позже пресс-секретарь городской полиции Карл-Петер Йохем (Karl-Peter Johem) заявил, что опасности для жителей города больше нет. По его словам, весь центр города оцеплен, полиция проводит следственные мероприятия. 

По словам очевидцев, внедорожник заехал  в пешеходную зону у античных ворот Порта Нигра и направился в сторону площади Хауптмаркт. Принчины произошедшего устанавливаются. Власти Трира и полиция просят жителей избегать центральной части города.

 

Новость дополняется.

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