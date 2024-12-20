Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. По данным СМИ, водитель задержан. Сообщается о как минимум одном погибшем и 60-80 раненых.

Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает в пятницу, 20 декабря, агентство dpa. По его данным, находившийся за рулем машины мужчина задержан.

Как передает медиакомпания MDR со ссылкой на полицию, погиб как минимум один человек. Координационный центр экстренных служб Магдебурга в ответ на запрос AFP сообщил, что число пострадавших составляет "от 60 до 80 человек".

Очевидец рассказал dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt ("Старый рынок") в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.

Автомобиль, на котором преступник проехал "не менее 400 метров по рождественской ярмарке", все еще находится на месте, передает AFP со ссылкой на представителя полиции.

Издание Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что за рулем был мужчина из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По этим данным, автомобиль он взял в аренду. Die Welt также пишет, что на пассажирском сиденье авто был обнаружен некий груз. Неизвестно, было ли это взрывное устройство.

Местные власти предполагают теракт

По словам представителя правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе (Matthias Schuppe), которого цитирует dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге "вероятно, был террористическим нападением". MDR сообщает, что премьер-министр земли Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) направляется в Магдебург. "Это ужасное событие, особенно сейчас, в преддверии Рождества", - приводит его слова агентство Reuters.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил шок от сообщений из Саксонии-Анхальт. "Мои мысли - с жертвами и их семьями. Мы на их стороне и на стороне жителей Магдебурга. Я благодарю самоотверженных спасателей в эти тревожные часы", - написал он в соцсети X.