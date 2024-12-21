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ПреступностьГермания

Шольц: Злоумышленник из Магдебурга будет жестко наказан

Николай Линке
21 декабря 2024 г.

Канцлер Германии призвал "точно понять злоумышленника, его действия и мотивы, чтобы отреагировать на это необходимыми уголовными мерами".

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Олаф Шольц на рождественском базаре Магдебурга утром 21 декабря 2024 года.
Олаф Шольц на рождественском базаре Магдебурга утром 21 декабря 2024 года.Фото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) прибыл утром в субботу, 21 декабря, на рождественский базар города Магдебург, где накануне вечером выходец из Саудовской Аравии наехал на посетителей.

Шольц о трагедии в Магдебурге

Шольц подтвердил, что погибли как минимум 5 человек, более 200 ранены. Почти 40 из них - тяжело. "Нет более мирного и радостного места, чем рождественская ярмарка. Люди собираются за несколько дней до Рождества, чтобы побыть вместе, немного отдохнуть, выпить глинтвейна, съесть сосиску. Какое ужасное преступление - с такой жестокостью ранить и убить там столько людей!" - сказал Шольц. Его выступление транслировал телеканал MDR.

Канцлер заявил о "солидарности всей Германии" с жителями Магдебурга и поблагодарил сотрудников экстренных служб. По словам политика, благодаря их оперативным и профессиональным действиям "удалось предотвратить самое страшное".

"Конечно, сейчас мы должны точно понять злоумышленника, его действия и мотивы, чтобы отреагировать на это необходимыми уголовными мерами", - сказал Шольц. Он напомнил, что атака произошла "почти в годовщину" теракта на рождественском базаре на площади Брайтшайдплац в Берлине 19 декабря 2016 года.

"Мы как страна должны оставаться вместе, - призвал канцлер Германии. - Мы не должны позволить, чтобы наше отношение друг к другу определяла ненависть. Мы общество, которое стремится к общему будущему. Нельзя дать дорогу тем, кто хочет сеять ненависть. Но мы и не должны оставлять без преследования преступников. Должны действовать по всей строгости закона, чтобы защищать наше единство и общее будущее".

По всей Германии приспустят флаги

Вместе с Шольцем выступил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff). На место трагедии также прибыли министр юстиции Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing) и глава МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Она объявила что по всей стране в знак траура приспустят государственные флаги.

По данным AFP, в Магдебург приехал и кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Агентство отмечает, что рождественский базар в центре Магдебурга не будут заново открывать. По плану, он должен был работать до 29 декабря.

Нападение в Магдебурге

На рождественском базаре в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт черный BMW вечером в пятницу, 20 декабря, на большой скорости въехал в толпу. Злоумышленник - мужчина 1974 года рождения, врач из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ. Der Spiegel уточняет, что подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт.

Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала о нем еще в марте 2019 года: "Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. Мужчина имеет статус политического беженца".

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