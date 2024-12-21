На рождественском базаре в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт черный BMW вечером в пятницу, 20 декабря, на большой скорости въехал в толпу людей. Первоначально сообщалось о двух погибших. К утру субботы, по данным СМИ, их число выросло до пяти. В крайне тяжелом состоянии остается около 40 человек, еще 90 попали в больницы с травмами средней тяжести. 80 человек получили легкие ранения.

Злоумышленник - мужчина 1974 года рождения, врач из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ. Der Spiegel уточняет, что 50-летний подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала о нем еще в марте 2019 года: "Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. Мужчина имеет статус политического беженца".