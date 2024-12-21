В ФРГ усилили меры безопасности на рождественских ярмарках

В Берлине, Саксонии, Гессене, Тюрингии и Баден-Вюртемберге заявили, что усилят присутствие полиции на рождественских ярмарках. Одновременно власти призывают "не паниковать" и не видят дополнительных угроз.

Рождественские ярмарки в Германии будут взяты под дополнительную защиту полиции после атаки в Магдебурге. Об этом в субботу, 21 декабря, заявили представители полиции в различных регионах страны.

Дополнительная охрана в Берлине, Гессене, Саксонии

Одними из первых об усилении мер безопасности на рождественских ярмарках заявили власти Берлина. Как сказала агентству dpa сенатор по внутренним делам столицы Ирис Шпрангер (Iris Spranger), берлинская полиция также предложила помощь коллегам из Магдебурга.

Об аналогичных шагах заявили власти федеральной земли Гессен. "Присутствие полиции на рождественских ярмарках в земле Гессен уже и так исключительно велико, - цитирует AFP главу МВД региона Романа Позека (Roman Posek). - Тем не менее мы вновь значительно увеличим это присутствие в ближайшие дни".

Глава МВД Саксонии Армин Шустер (Armin Schuster) заявил об усилении мер безопасности и дополнительной проверке ярмарок региона. При этом чиновник отметил, что не видит доказательств новых угроз. "Мы будем сохранять бдительность и не откажемся от заметно высокого присутствия полиции, - цитирует его телерадиокомпания MDR. - Мы хотим, чтобы в ближайшие дни можно было без каких-либо опасений посещать рождественские базары". Как сообщает MDR, с пятницы вечера увеличено число патрулей на ярмарке Лейпцига.

Меры безопасности в Тюрингии, Баден-Вюртемберге, Гамбурге

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер (Georg Maier) также сказал, что в настоящее время не видит конкретной угрозы для рождественских базаров, но на дежурство отправлены дополнительные сотрудники полиции. "Сейчас не следует паниковать", - цитирует его MDR. По данным телерадиокомпании, в пятницу вечером рождественский базар Эрфурта закрыли раньше времени. По результатам проверки никаких доказательств опасности обнаружено не было. Базар снова открылся в субботу утром.

Никаких признаков повышенного риска нет и в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает местная телерадиокомпания SWR со ссылкой на полицию. При этом усилено присутствие стражей порядка на рождественских базарах в Карлсруэ, Фрайбурге-в-Брайсгау, Констанце, Оффенбурге и Баден-Бадене.

Полиция Гамбурга также заявила об усилении мер безопасности на рождественских ярмарках.

Нападение в Магдебурге

На рождественском базаре в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт черный BMW вечером в пятницу, 20 декабря, въехал в толпу людей. Первоначально сообщалось о двух погибших, но к утру субботы, по данным СМИ, их число выросло до четырех. В крайне тяжелом состоянии остается 41 человек, еще 90 находятся в больницах с травмами средней тяжести. 80 человек получили легкие ранения.

Злоумышленник - мужчина 1974 года рождения, врач из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ.

Еженедельник Der Spiegel уточняет, что 50-летний подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала о нем еще в марте 2019 года: "Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. Мужчина имеет статус политического беженца".