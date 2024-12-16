Самые красивые рождественские базары Германии
В Германии в декабре работают до 3000 рождественских базаров, без которых сложно представить себе немецкое Рождество - традиционные, средневековые, ностальгические… В фотогалерее DW - самые впечатляющие из них.
Столичные рождественские базары
Только в одном Берлине работают несколько десятков базаров в различных районах города. Один из самых красивых устраивают у дворца Шарлоттенбург - бывшей резиденции прусских королей.
Рождественский базар у Гедехтнискирхе
На этом снимке в огнях утопает рождественский базар у берлинской Гедехтнискирхе, - 400 метров гирлянд и огромные световые скульптуры.
Дрезден
Самый старый рождественский базар Германии - дрезденский Штрицельмаркт (Striezelmarkt) на площади Альтмаркт. Он впервые упоминается в 1434 году.
Striezelmarkt в Дрездене
"Striezel" в названии базара происходит от средневекового "Stollen" - "штоллен". И традиционная выпечка из Дрездена здесь повсеместна. Компанию на прилавках ей составляют другие сладости и ремесленные изделия из Саксонии: курящие человечки из Рудных гор, звезды гернгутеров, пульсницкие пряники и плауэнское кружево.
Нюрнберг
К рождественским базарам с самой богатой традицией относится и нюрнбергский Christkindlesmarkt, впервые упомянутый в 1628 году. К тому же он еще и один из самых известных в мире.
Рождественские украшения
На этом базаре можно найти типичные для региона рождественские украшения из дерева и соломы, включая куколку "сусального ангела" - символ нюрнбергского Кристкиндлесмаркта.
Сливовые человечки
К числу гастрономических символов города относятся нюрнбергские колбаски. А на Рождество - вот такие сливовые человечки из сухофруктов и орехов.
Мюнхен
Свой Кристкиндльмаркт есть и в Мюнхене - старейший в городе рождественский базар. Живая музыка с балкона городской ратуши, 140 палаток с елочными украшениями, керамикой, изделиями из шерсти и меха, - прочувствовать особый дух Рождества на центральную площадь Мариенплац приходят до 2 млн посетителей.
Средневековый Мюнхен
Всего в столице Баварии организуют более двух десятков рождественских базаров. В их числе и такой вот, посвященный средневековым традициям. На площади Виттельбахерплац вместо глинтвейна можно вкусить ведьминый напиток и понаблюдать за работой ремесленников.
Кельн
А один из самых популярных немецких рождественских базаров расположен у Кельнского собора. Более сотни празднично украшенных палаток предлагают изделия ручной работы, подарки и всяческие лакомства.
В Старом городе Кельна
Конкуренцию ему создает базар Heinzels Wintermärchen в романтическом обрамлении Старого города - сюда приходят, и чтобы покататься на коньках или сыграть в айсшток на ледяной площадке. Рождественские базары Кельна в целом по Германии привлекают больше всего посетителей - ежегодно до 4 млн человек.
Дюссельдорф
В Дюссельдорфе рождественский базар заполняет всю территорию исторического центра. Особый магнит для туристов - знаменитый бульвар Кёнигсаллее, одна из самых элегантных и роскошных улиц Европы с эксклюзивными магазинами, галереями и уличными кафе.
Бонн
Рождественские базары в бывшей столице ФРГ - Бонне - можно отнести к самым уютным. Насладиться его особой атмосферой на центральной площади Мюнстерплац, где находится и памятник выдающемуся уроженцу города - Людвигу ван Бетховену.
На фоне средневековых ворот
Неподалеку - еще один рождественский базар: у Звездных ворот - фрагмента городской стены, сохранившегося с 13-го века.
Штутгарт
Этот рождественский базар размещен на одной из самых красивых площадей Европы - Дворцовой площади в Штутгарте. Ежегодно более трех млн человек приходят окунуться в рождественскую сказку на фоне Нового дворца, возведенного в 18-м веке и восстановленного после бомбежки во время Второй мировой войны.
Гамбург
Заглянем на север Германии, в ганзейские города. В Гамбурге самый известный - исторический рождественский базар на Ратушной площади с тематическими улочками. Его по традиции организует знаменитая цирковая семья Ронкалли. Среди хайлайтов: "переулок игрушек" с 80 палатками, торгующими игрушками со всего мира, и ...
Гамбургский Дед Мороз
... живой Дед Мороз на санях с оленями, каждый вечер парящий над рождественскими ларьками и головами посетителей.
Любек
В Любеке главный рождественский базар организуют вокруг городской Ратуши - с 17-го века. Также есть и ряд тематических базаров: для семей с детьми - "Сказочный лес" возле церкви Marienkirche и "Чудо-страна" в районе Obertrave, морской - в районе Koberg...
Марципановый Любек
Отдельный рождественский базар устраивают и для любителей марципана - его организует фирма Nideregger, известный производитель этого сладкого символа Любека. Здесь попробовать его можно в классическом виде, внутри печеных яблок и булочек с миндалем. Щелкунчики и шишки из марципана также в ассортименте.
Бремен
Совершить неторопливую прогулку в сиянии праздничных огней и насладиться кирпичной готикой предлагают и рождественские базары Бремена. Главный находится на исторической площади у Старой ратуши. Интерес представляет и морская ярмарка Schlachte-Zauber. Здесь в средневековых ларьках можно попробовать медовуху или фруктовое вино и понаблюдать за работой мастеров.