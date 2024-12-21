Нападение на рождественском рынке в Магдебурге: что известно

На рождественском базаре в немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу. Погибли два человека, еще двое скончались позже в больницах, более 200 человек получили ранения.

Что произошло

На рождественском базаре в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт черный BMW вечером в пятницу, 20 декабря, въехал в толпу людей. По первоначальным данным, в результате наезда погибли не менее двух человек, в том числе ребенок, еще 68 человек получили травмы, из них 15 человек - тяжелейшие.

Ряд немецких СМИ со ссылкой на информацию из полиции сообщили утром 21 декабря, что число жертв увеличилось до четырех. В крайне тяжелом состоянии остается 41 человек, еще 90 находятся в больницах с травмами средней тяжести. 80 человек получили легкие ранения.

Трагедия произошла на рождественской ярмарке на площади Alter Markt ("Старый рынок") в центре Магдебурга. По словам очевидцев, автомобиль на полной скорости врезался в толпу людей. Машина проехала по территории рынка около 400 метров, прежде чем полиция смогла остановить его и задержала предполагаемого злоумышленника, сообщает газета Bild.

Он предположительно не имел сообщников.

Личность нападавшего

Злоумышленник - мужчина 1974 года рождения, врач из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ.

Еженедельник Der Spiegel уточняет, что 50-летний подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. Газета Frankfurter Rundschau, судя по всему, писала о нем еще в марте 2019 года: "Талеб аль-Абдулмохсен живет в Германии с 2006 года. Он приехал в Германию в качестве приглашенного врача, чтобы получить квалификацию психотерапевта, а затем попросил здесь убежища, поскольку ему угрожали смертью за отход от ислама. Мужчина имеет статус политического беженца".

Как пишет Der Spiegel, Талеб аль-Абдулмохсен на протяжении многих лет проявлял большую активность в соцсетях. В числе прочего он давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как бежать из этой страны. У него был и собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии. По данным издания, ряд постов аль-Абдулмохсена в соцсетях свидетельствуют о его симпатиях к правопопулистской "Альтернативе для Германии".

Источник в Саудовской Аравии заявил агентству Reuters, что королевство предупреждало власти ФРГ об этом человеке, поскольку он якобы публиковал в соцсетях посты экстремистского характера.

Реакции на случившееся

Премьер-министр Саксонии-Анхальта Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) назвал случившееся "катастрофой для города Магдебурга, для всей страны".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) написал в своем микроблоге на платформе Х: "Я в мыслях с жертвами и их родственниками. Мы стоим рядом с ними и со всеми магдебуржцами. Выражаю благодарность энергичным спасательным службам в эти страшные часы".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связался с Шольцем и выразил ему свои соболезнования. "Мои мысли с жертвами и их семьями. НАТО стоит на стороне Германии", - заверил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал, что его страна разделяет боль немецкого народа и глубоко потрясена ужасом, случившимся на рождественском ранке. США также выразили солидарность с народом Германии "в их скорби по людям, потерявшим жизнь". США готовы оказать помощь германским спасительным службам и властям, заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Уже не первый подобный случай в Германии

Почти в тот же день восемь лет тому назад - 19 декабря 2016 - исламский террорист въехал в толпу людей на рождественском рынке на площади Брайтшайдплатц в Берлине. Тогда погибли 12 человек, еще более 70 получили травмы. Нападавший бежал в Италию, где был впоследствии застрелен полицейскими.