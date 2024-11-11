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В ФРГ арестован подросток, готовивший теракт на Рождество

Алексей Волошинов
11 ноября 2024 г.

На севере Германии арестован 17-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта. Предполагается, что он собирался "убить людей с помощью грузовика".

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Полицейский автомобиль в Берлине (фото из архива)
Фото: Sven Kaeuler/dpa/picture alliance

На севере Германии арестован 17-летний подросток, который, судя по всему, планировал совершить теракт с использованием грузовика. Об этом сообщили в понедельник, 11 ноября, сразу несколько немецких СМИ со ссылкой на прокуратуру города Фленсбург земли Шлезвиг-Гольштейн. 

По данным журналистов, подростка арестовали еще вечером 6 ноября в городе Эльмсхорн. Газета Bild, ссылаясь на информацию из собственных источников, пишет, что речь идет о "гражданине Германии турецкого происхождения", который планировал совершить на одном из рождественских рынков теракт с использованием грузовика.

Представитель прокуратуры Фленсбурга Бернд Винтерфельдт (Bernd Winterfeldt) в ответ на запрос Bild подтвердил арест, сообщив, что подростка подозревают в "подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству", а также в заговоре с целью убийства.

Газета пишет также, что о подготовке теракта Федеральное ведомство уголовной полиции Германии предупредила весной 2024 года "американская спецслужба", ведомство передало эти сведения прокуратуре земли Шлезвиг-Гольштейн, и ее следственные органы установили наблюдение за подозреваемым.

Сторонник ИГ планировал атаку на посольство Израиля в Германии

В конце октября 2024 года прокуратура Карлсруэ сообщила, что на посольство Израиля в Берлине планировалось нападение с применением огнестрельного оружия. Подозреваемым в подготовке нападения был ливиец Омар А., возможный сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Атаку он планировал осуществить "не позднее октября 2024 года", а чтобы спланировать ее - "обменивался информацией с членом ИГ в чате мессенджера". Он был арестован в городе Бернау 19 октября.

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