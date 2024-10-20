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В ФРГ сторонник ИГ планировал атаку на посольство Израиля

Алексей Волошинов
20 октября 2024 г.

Прокуратура в Карлсруэ раскрыла подробности планировавшегося нападения на посольство Израиля в Берлине сторонником ИГ из Ливии.

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Посольство Израиля в Берлине (фото из архива)
Посольство Израиля в Берлине (фото из архива)Фото: Markus C. Hurek/picture alliance

На посольство Израиля в Берлине планировалось нападение с применением огнестрельного оружия. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщила прокуратура Карлсруэ.

В сообщении уточняется, что подозреваемый в подготовке нападения на дипучреждение - ливиец Омар А., возможный террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Саму атаку он планировал осуществить "не позднее октября 2024 года", а чтобы спланировать ее - "обменивался информацией с членом ИГ в чате мессенджера". Агентство AFP со ссылкой на прокуратуру уточняет, что Омару А. - 24 года.

Подозреваемый в подготовке нападения на посольство Израиля был задержан в Бернау

Подозреваемый в подготовке нападения на посольство в Берлине был арестован накануне, в субботу, 19 октября, в немецком городе Бернау. Обыски прошли в его доме, а также в доме в округе Рейн-Зиг земли Северный Рейн-Вестфалия, который принадлежит человеку, не подозреваемому в совершении преступления и проходящему по делу в статусе свидетеля.

Ранее газета Bild приводила другие подробности о личности задержанного. Сообщалось, в частности, что его должны были депортировать из Германии еще год назад в связи с тем, что его прошение об убежище было отклонено.

Министр юстиции ФРГ: Израильские учреждения особенно часто становятся целью террористов

Глава министерства юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) на фоне новостей о готовившемся нападении на израильское посольство предупредил об "очень серьезной" угрозе исламского терроризма в Германии.

"Израильские учреждения особенно часто становятся мишенью террористов", - заявил он в интервью dpa. Защита подобных учреждений в Германии, по словам Бушмана, особенно важна в то время, "когда фанатичная ненависть к Израилю и антисемитизм растут во всем мире, а исламистский терроризм завоевывает все больше последователей".

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), в свою очередь, назвала защиту еврейских и израильских учреждений "жизненно важной". "Мы действуем с максимальной бдительностью и вниманием, учитывая высокий уровень угрозы, исходящей от исламистского, антисемитского и антиизраильского насилия", - сказала она, после чего высоко оценила работу следственных органов.

Посол Израиля: "Мусульманский антисемитизм" - не только риторика

Посол Израиля в Берлине Рон Просор подтвердил готовящуюся атаку на посольство и поблагодарил немецкие правоохранительные органы "за активные усилия по обеспечению безопасности официальных представителей государства Израиль".

"Мусульманский антисемитизм не ограничивается риторикой ненависти, - заявил Просор. - Он поощряет террористическую деятельность по всему миру".

Министр внутренних дел Северного Рейна - Вестфалии Герберт Ройль (Herbert Reul) в интервью Bild подчеркнул, что безопасность еврейских учреждений в ФРГ является высшим приоритетом. "Сегодняшние действия (полиции. - Ред.) были успешными, и они в то же время являются предупреждением для тех, кто намерен угрожать еврейской жизни в Германии: мы идем по вашему следу!" - заявил Ройль.

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