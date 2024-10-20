В ФРГ задержан вероятный сторонник "Исламского государства"

Задержанного в Бернау 28-летнего ливийца подозревают в планировании атаки на посольство Израиля в Берлине. Ранее мужчине отказали в предоставлении убежища, но не депортировали из Германии.

В немецком городе Бернау полиция задержала предполагаемого сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), который, как утверждается, планировал нападение на посольство Израиля в Берлине. Об этом в субботу, 19 октября, сообщила газета Bild. По ее данным, задержанный - 28-летний уроженец Ливии, который должен был быть депортирован из Германии еще год назад в связи с тем, что его прошение об убежище было отклонено. Пока остается неясным, планировал ли задержанный использовать в нападении на посольство оружие или взрывчатку, отмечает издание.

20 октября подозреваемый должен предстать перед следственным судьей Федерального верховного суда Германии в Карлсруэ. Судья решит, будет ли ливиец заключен под стражу до начала судебного разбирательства. Федеральная прокуратура Германии предъявила мужчине обвинение в поддержке иностранной террористической организации.

Обыски прошли в квартире подозреваемого в Бернау, а также в районе Рейн-Зиг в земле Северный Рейн - Вестфалия в квартире еще одного человека, не подозреваемого в совершении преступления, сообщила полиция. Кроме того, в городе Санкт-Августин был опрошен в качестве свидетеля дядя подозреваемого, пишет Bild.

Посол Израиля: "Мусульманский антисемитизм" - не только риторика

Посол Израиля в Берлине Рон Просор подтвердил готовящуюся атаку на посольство и поблагодарил немецкие правоохранительные органы "за активные усилия по обеспечению безопасности официальных представителей государства Израиль".

"Мусульманский антисемитизм не ограничивается риторикой ненависти; он поощряет террористическую деятельность по всему миру", - заявил Просор.

Министр внутренних дел Северного Рейна - Вестфалии Герберт Ройль (Herbert Reul) в интервью Bild подчеркнул, что безопасность еврейских учреждений в ФРГ является высшим приоритетом. "Сегодняшние действия (полиции. - Ред.) были успешными, и они в то же время являются предупреждением для тех, кто намерен угрожать еврейской жизни в Германии: мы идем по вашему следу!" - заявил Ройль.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.