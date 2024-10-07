В Германии почтили память жертв резни ХАМАС в Израиле

Президент ФРГ Штайнмайер призвал воздержаться от опрометчивых обвинений в адрес Израиля, отвечающего на совершенное год назад нападение ХАМАС. В его годовщину в Германии проходят многочисленные памятные мероприятия.

В первую годовщину масштабной атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал воздержаться от необдуманной критики израильских ответных мер в секторе Газа. "Я хотел бы положить конец смертям на Ближнем Востоке, но предостерегаю нас, немцев, от опрометчивого осуждения Израиля", - заявил он в понедельник, 7 октября, выступая на межрелигиозном памятном мероприятии в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Оценивая ситуацию на Ближнем Востоке, нельзя "терять компас", заявил он далее.

Штайнмайер призвал решительно бороться против любых форм антисемитизма и напомнил об особой ответственности Германии за преступления национал-социализма. "Никогда больше" - это означает не позволять никогда вновь распространяться в Германии бесчеловечной расовой ненависти, антисемитизму и чрезмерному национализму", - указал глава государства.

По его словам, должна существовать реальность, "в которой израильтяне и палестинцы могли бы мирно жить рядом и вместе друг с другом". "Этого невозможно достичь лишь военными средствами. Для этого необходима политическая перспектива для данного региона, и в это нам придется внести свой вклад", - добавил Штайнмайер.

Шольц: не отказываться от решения по принципу двух государств

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не отказываться от пути разрешения конфликта, основанного на принципе сосуществования двух государств. Необходим "политический процесс, даже если он сегодня видится более отдаленным, чем когда-либо ранее", отметил он, выступая на саммите по устойчивому развитию в Гамбурге.

Целью такого процесса "может быть только создание двух государств, в которых израильтяне и палестинцы могут сосуществовать в прочном мире", добавил он. Германский канцлер также напомнил о "зверской" атаке ХАМАС на Израиль, указав, что последовавший за ней год войны принес "невообразимые страдания палестинскому населению сектора Газа". Правительство ФРГ по-прежнему выступает за прекращение огня и освобождение израильских заложников, подчеркнул Шольц. Вечером немецкий канцлер принимает участие в мемориальном мероприятии, организованном еврейской общиной Гамбурга.

Памятные мероприятия и пропалестинские акции

В тот же день в Германии состоялось большое число других памятных мероприятий. Одно из них прошло в Берлине ранним утром, в 5.29 (6.29 мск). Жители немецкой столицы на площади перед Бранденбургскими воротами зачитали имена жертв, погибших в результате вторжения в Израиль. Многочисленные траурные службы проходили в синагогах и центрах еврейских общин. Вечером в Берлине также проходит демонстрация "Память о 7.10.2023".

Вместе с тем в Берлине в первую годовщину событий 7 октября 2023 года прошли новые пропалестинские демонстрации. Около 400 человек собрались в районе Кройцберг, требуя "солидарности с Палестиной". Собравшиеся забрасывали полицейских бутылками и выкрикивали антиизраильские лозунги, сообщила полиция в соцсети X. Задержаны несколько человек. Как отмечает агентство dpa, несколько раз было слышно запрещенный слоган "От реки до моря Палестина будет свободной", который предполагает уничтожение израильского государства. Аналогичные акции проходили в Берлине на протяжении нескольких последних дней.

Между тем Европейский парламент на заседании в Страсбурге почтил память жертв произошедшей год назад атаки минутой молчания. "Нет ничего, что когда-либо могло бы оправдать совершенные без разбора массовые убийства, изнасилования, похищения людей и пытки, произошедшие год назад", - заявила глава Европарламента Роберта Метсола.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), из них не менее 30 заложников мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,9 тыс. палестинцев и еще более 97 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.