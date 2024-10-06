Шольц осудил антисемитизм и слепую ненависть к Израилю

Никогда не должно случиться так, чтобы евреи Германии жили в страхе и ужасе, заявил канцлер ФРГ накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль. Он указал на спровоцированную боевиками катастрофу для палестинского народа.

Накануне первой годовщины нападения террористов ХАМАС на Израиль канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к солидарности со всеми евреями Германии. Никогда не должно случиться так, чтобы еврейские сограждане "жили здесь, в Германии, в страхе и ужасе", заявил он в видеообращении, обнародованном в соцсетях в воскресенье, 6 октября.

По словам Шольца, нельзя себе представить, "чтобы евреи больше не могли осмелиться выходить из дома в кипе, чтобы евреи в немецких университетах предпочитали не говорить, что они евреи". Глава германского правительства призвал никогда не мириться с антисемитизмом и слепой ненавистью к Израилю. "Наше государство полностью и все порядочные люди в этой стране полностью солидарны с евреями в Германии," - добавил он.

Олаф Шольц напомнил, что вскоре после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, в октябре 2023 года, он посетил Израиль, встречался с родственниками заложников. "Я никогда не забуду лица людей, которые не знают, увидят ли когда-нибудь своих дочерей, матерей, сестер, отцов, сыновей или братьев".

Канцлер Германии указал, что "чудовищным нападением на Израиль" ХАМАС также спровоцировал катастрофу для палестинского народа: "Столько разрушений, столько страданий, столько погибших и раненых". Поэтому, по словам Шольца, правительство ФРГ продолжает настойчиво добиваться прекращения огня, "которое должно, наконец, наступить, чтобы гражданское население сектора Газа было лучше защищено и, конечно, лучше снабжалось". "И чтобы израильские заложники наконец-то были освобождены!" - подчеркнул он.

По убеждению Шольца, для прочного мира в палестино-израильском конфликте необходим "реальный путь к дипломатическому урегулированию" в соответствии с принципом сосуществования двух государств. Германия приложит все усилия, чтобы способствовать этому, заверил федеральный канцлер.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.