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Шольц осудил антисемитизм и слепую ненависть к Израилю

Евгений Жуков
6 октября 2024 г.

Никогда не должно случиться так, чтобы евреи Германии жили в страхе и ужасе, заявил канцлер ФРГ накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль. Он указал на спровоцированную боевиками катастрофу для палестинского народа.

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Олаф Шольц на съезде еврейских общин Германии, декабрь 2023 г.
Олаф Шольц на съезде еврейских общин Германии, декабрь 2023 г.Фото: Joerg Carstensen/dpa/picture-alliance

Накануне первой годовщины нападения террористов ХАМАС на Израиль канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к солидарности со всеми евреями Германии. Никогда не должно случиться так, чтобы еврейские сограждане "жили здесь, в Германии, в страхе и ужасе", заявил он в видеообращении, обнародованном в соцсетях в воскресенье, 6 октября.

По словам Шольца, нельзя себе представить, "чтобы евреи больше не могли осмелиться выходить из дома в кипе, чтобы евреи в немецких университетах предпочитали не говорить, что они евреи". Глава германского правительства призвал никогда не мириться с антисемитизмом и слепой ненавистью к Израилю. "Наше государство полностью и все порядочные люди в этой стране полностью солидарны с евреями в Германии," - добавил он.

Олаф Шольц напомнил, что вскоре после нападения боевиков ХАМАС на Израиль, в октябре 2023 года, он посетил Израиль, встречался с родственниками заложников. "Я никогда не забуду лица людей, которые не знают, увидят ли когда-нибудь своих дочерей, матерей, сестер, отцов, сыновей или братьев".

Канцлер Германии указал, что "чудовищным нападением на Израиль" ХАМАС также спровоцировал катастрофу для палестинского народа: "Столько разрушений, столько страданий, столько погибших и раненых". Поэтому, по словам Шольца, правительство ФРГ продолжает настойчиво добиваться прекращения огня, "которое должно, наконец, наступить, чтобы гражданское население сектора Газа было лучше защищено и, конечно, лучше снабжалось". "И чтобы израильские заложники наконец-то были освобождены!" - подчеркнул он.

По убеждению Шольца, для прочного мира в палестино-израильском конфликте необходим "реальный путь к дипломатическому урегулированию" в соответствии с принципом сосуществования двух государств. Германия приложит все усилия, чтобы способствовать этому, заверил федеральный канцлер.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.

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