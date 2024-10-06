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Перед годовщиной 7 октября в Берлине прошли новые протесты

Ольга Лебедева
6 октября 2024 г.

Участники акции солидарности с Израилем в Берлине призвали ХАМАС освободить израильских заложников. Проходившая параллельно пропалестинская акция переросла в столкновения с полицией.

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Акция солидарности с Израилем в Берлине
Акция солидарности с Израилем в БерлинеФото: Ralf Hirschberger/AFP/Getty Images

За день до первой годовщины масштабного нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль демонстранты в Берлине потребовали освободить израильских заложников. В шествии от Бранденбургских ворот до площади Бебельплац в воскресенье, 6 октября, участвовали около 500 человек, которые призвали к "прочному миру" на Ближнем Востоке и освобождению сектора Газа от ХАМАС.

Участники демонстрации несли флаги Израиля и фотографии заложников, захваченных боевиками 7 октября 2023 года, а также большой баннер с надписью "Против любого антисемитизма - Сообща против левого, правого и исламского антисемитизма". Перед Бранденбургскими воротами демонстранты развернули большой флаг Израиля.

Пропалестинская акция: более тысячи участников

Параллельно в берлинском районе Кройцберг началась пропалестинская демонстрация. По данным полиции, днем 6 октября число участников составляло примерно 1200. Ожидается, что акция продлится до вечера. Несмотря на отдельные столкновения с полиций и краткосрочные задержания, акция проходит "в общем и целом без нарушений", указали днем в полиции.

Участники пропалестинской акции и полицейские
Участники пропалестинской акции и полицейскиеФото: Christian Mang/REUTERS

Во второй половине дня демонстранты прошли шествием к улице Зонненаллее в Нойкельне. В ходе акции настроения участников становились все агрессивнее, сообщает издание Berliner Morgenpost. Демонстранты попытались с помощью силы прорваться в сторону площади Хермансплац, полиция их остановила. После этого начались столкновения митингующих с правоохранителями. Демонстранты забрасывали полицейских бутылками и камнями, в ответ был применен слезоточивый газ.

За короткое время в ходе воскресных акций было задержано 49 человек. Для охраны порядка в немецкой столицы задействованы около 600 полицейских, заявила представительница полиции. Большинство из правоохранителей находятся в районе пропалестинской акции. Помимо демонстраций, в Берлине проходят акции памяти погибших, в том числе, перед синагогой в Кройцберге.

Протесты в Берлине в преддверии годовщины событий 7 октября

Массовые акции солидарности с Израилем и жителями сектора Газа в Берлине проходят уже несколько дней. 5 октября в районе Митте состоялась демонстрация в поддержку Израиля с участием 650 человек, в районе Темпельхоф -пропалестинская акция численностью более 1000 участников, которые затем прошли шествием через район Кройцберг к Бранденбургским воротам.

Днем ранее в пропалестинской акции под названием "Остановите войну", на площади Александерплац, участвовали около 100 человек. По данным полиции, участники преднамеренно использовали детей младше 14 лет для произнесения речей и лозунгов противоправного содержания, поскольку их нельзя привлечь за это к уголовной ответственности. Начато расследование в отношении матери выступившего на митинге 11-летнего ребенка.

В годовщину нападения на Израиль, 7 октября, ожидается большое число акций протеста и памятных мероприятий. В этот день в Берлине будут задействованы около 2 тысяч полицейских. Власти объявили, что будут жестко пресекать антисемитские высказывания и действия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.

 

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