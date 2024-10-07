Годовщина атаки на Израиль: в разных странах осуждают теракт

Шольц призвал не отказываться от варианта урегулирования конфликта путем создания двух государств. Память о событиях 7 октября 2023 года является предпосылкой для любых усилий по восстановлению мира, указала Мелони.

Спустя ровно год после жестокого нападения на Израиль террористической группировки ХАМАС во многих странах мира вспоминают о жертвах атаки и призывают к урегулированию ближневосточного конфликта. Канцлер Германии Олаф Шольц(Olaf Scholz) призвал не отказываться от пути разрешения конфликта, основанного на принципе сосуществования двух государств. Необходим "политический процесс, даже если он сегодня видится более отдаленным, чем когда-либо ранее", отметил он в понедельник, 7 октября, на саммите по устойчивому развитию в Гамбурге.

Целью такого процесса "может быть только создание двух государств, в которых израильтяне и палестинцы могут сосуществовать в прочном мире", добавил он. Германский канцлер также напомнил о "зверской" атаке ХАМАС на Израиль, указав, что последовавший за ней год войны принес "невообразимые страдания палестинскому населению сектора Газа". Правительство ФРГ по-прежнему выступает за прекращение огня и освобождение израильских заложников, подчеркнул Шольц.

Мелони: память о событиях 7 октября - предпосылка для движения в сторону мира

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на памятном мероприятии в Большой синагоге в Риме заявила о "бесчеловечной агрессии" боевиков ХАМАС. "Память о том, что случилось год назад, и решительное осуждение происшедшего - это не просто ритуал, но предпосылка для любых политических действий по восстановлению мира на Ближнем Востоке", - уверена она.

Мелони подчеркнула, что все чаще наблюдаемая сдержанная реакция на события 7 сентября 2023 года свидетельствует о скрытом антисемитизме, который должен тревожить всех в мире. Она пообещала, что Италия, которая сейчас председательствует в G7, по-прежнему будет добиваться "незамедлительного прекращения огня" в секторе Газа, освобождения всех израильских заложников и стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе.

"День боли и скорби"

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал 7 октября "днем боли и скорби". Лондон "не ослабит" свои усилия по установлению мира на Ближнем Востоке, заверил он.

Глава правительства Испании Хосе Луис Альбарес решительно осудил "ужасные террористические атаки ХАМАС" и призвал к прекращению огня, а также урегулированию конфликта путем признания палестинского государства. Его коллега в Греции Кириакос Мицотакис написал в соцсети X, что теракты 7 октября не будут забыты. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф примет участие в памятном мероприятии в синагоге Амстердама. Правительство Японии вновь "безоговорочно" осудило нападение ХАМАС.

В Израиле утром 7 октября прошла траурная церемония в кибуце Реим. Президент Израиля Ицхак Херцог также проведет траурное богослужение в городе Сдерот на юге страны. Кроме того, запланирован целый ряд менее крупных мероприятий в более узком кругу. Вечером по телевидению покажут заранее записанную официальную церемонию. Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратится с телеобращением к народу.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), из них не менее 30 заложников мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,9 тыс. палестинцев и еще более 97 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.