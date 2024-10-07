Траурные мероприятия в Израиле омрачены обстрелом из Газы

Несколько снарядов были выпущены по Израилю уже через несколько минут после начала траурной церемонии. В Израиле 7 октября скорбят о погибших в результате масштабной атаки ХАМАС, совершенной год назад.

Траурные мероприятия в Израиле, начавшиеся утром в понедельник, 7 октября, в годовщину со дня масштабного нападения на эту страну боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, были омрачены уже через несколько минут после начала из-за обстрела с территории сектора Газа.

Траурная церемония в кибуце Реим началась ровно в 6.29 утра (7.29 мск) - именно в это время боевики ХАМАС 7 октября 2023 года атаковали кибуц и убили более 370 участников молодежного музыкального фестиваля Supernova. Траурные мероприятия в присутствии президента Израиля Исаака Херцога начались с минуты молчания. По сообщениям корреспондентов, среди собравшихся были родственники погибших, многие из них плакали.

Воздушная тревога

Уже через две минуты после начала церемонии в целом ряде населенных пунктов в регионе зазвучала воздушная тревога - с территории сектора Газа по Израилю было выпущено четыре снаряда. Три снаряда были перехвачены израильскими ВВС, еще один упавший снаряд был обнаружен на открытой местности.

Ответственность за обстрел незамедлительно взяла на себя боевая группировка ХАМАС - "Бригады Эсседин аль-Кассам", заявившая, что ее члены обстреляли "враждебные собрания" на пограничных переходах в Рафахе и Керем-Шаломе, а также в кибуце Холиц на границе с сектором Газа.

Траурные мероприятия в Израиле

В течение 7 октября президент Израиля Херцог проведет траурное богослужение в городе Сдерот на юге страны. Запланирован также целый ряд менее крупных мероприятий в более узком кругу. Вечером по телевидению покажут заранее записанную официальную церемонию.

Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратится с телеобращением к народу. Траурные мероприятия 7 октября проходят и в целом ряде других стран, в том числе в Германии, Франции, Нидерландах, Испании и Швейцарии.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли почти 41,9 тыс. палестинцев и еще более 97 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.