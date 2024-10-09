Какие страхи мучают жителей Германии

В Германии представили актуальный барометр страхов, наиболее распространенных среди жителей страны. Растущие цены - в лидерах опасений, но есть и другие аспекты.

В Берлине в среду, 9 октября, были обнародованы результаты очередного исследования тревожных настроений в немецком обществе - "Die Ängste der Deutschen 2024". Ежегодно с 1992 года одна из крупнейших в Германии страховых компаний R+V опрашивает жителей Германии на предмет их самых больших опасений. Что же заботит немцев больше всего сегодня?

Финансовые проблемы возглавляют рейтинг немецких страхов

Как оказалось, в немецком обществе растет беспокойство по поводу того, что государство не справиться с проблемой беженцев. Эти тревоги в прошлом году были на четвертом месте в рейтинге, а в 2024 году - на втором. Однако главная причина тревог жителей Германии - это финансовая ситуация. 57 процентов опрошенных боятся дальнейшего роста цен и расходов на жизнь. Этот страх лидирует уже третий год подряд, а за последние три десятилетия он возглавлял рейтинг тревог 14 раз!

"Анализ долгосрочной статистики показывает, что когда речь заходит о собственном кошельке, немцы реагируют очень чувствительно", - подчеркнул на презентации результатов исследования его руководитель Гриша Бровер-Рабинович (Grischa Brower-Rabinowitsch).

В нынешний топ-3 немецких страхов также входит и опасение того, что стоимость аренды жилья станет непосильной. Этого боятся 52 процента немцев. "Рост зарплат, выплата компенсаций за инфляцию и значительное замедление роста цен не смогли избавить немцев от их тревог", - отметил Гриша Бровер-Рабинович. Хотя финансовые опасения, вызванные инфляцией, по сравнению с прошлым годом несколько ослабели.

Миграционная политика - одна из главных тревог немцев

Барометр немецких страхов составлен по результатам репрезентативного опроса с участием 2400 жителей Германии старше 14 лет. Молодое поколение немцев в возрасте от 14 до 19 лет больше всего опасается роста напряженности в обществе из-за притока иностранцев в Германию. Они также боятся, что соискатели убежища могут стать большой проблемой для государства, что в итоге приведет к расколу среди немцев.

В центре по приему беженцев в гессенском городе Гисене Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

В целом же больше всего возрос страх перед политическим экстремизмом - его опасаются 46 процентов участников опроса. Почти половина из них боятся исламского терроризма, 38 процентов - проявлений правого экстремизма и 7 процентов - леворадикализма. Опасение того, что приток беженцев может вызвать напряженность в обществе, также возросло на 4 процентных пункта и занимает в рейтинге страхов четвертое место. В то же время, как подчеркнул руководитель исследования Бровер-Рабинович, пик страхов, связанных с миграционной политикой, пришелся на 2016 год - сейчас они гораздо ниже максимальной отметки. Тогда эта проблема крайне заботила две трети немцев. Напомним, что осенью 2015 года наблюдался самый большой рост притока мигрантов в Германию.

Сегодня на востоке страны страх перед тем, что государство не справится с беженцами, испытывают 60 процентов жителей, на западе - 55 процентов. "В особенности на востоке в некоторых частях общества существует чувство несправедливости", - подчеркнула на презентации в Берлине политолог из Марбургского университета Изабелле Борукки (Isabelle Borucki). Беженцы там воспринимаются как угроза. В целом по Германии почти каждый второй житель страны опасается, что политики не справляются с выполнением своих задач.

На стабильно высоком уровне находится опасение немцев, что Германия может ввязаться в войну - этого боятся 41 процент опрошенных. До начала полномасштабного военного вторжения России в Украину эта проблема заботила 16 процентов жителей ФРГ. Зато страхи, связанные с природными катастрофами и изменением климата, уменьшились: 44 и 42 процента соответственно.

К угрозам, связанным с возможностью аварии на атомной станции (29 процентов) или с уголовными преступлениями (23 процента) большинство немцев относятся спокойно. Меньшинство также обеспокоено ситуацией на рынке труда: 30 процентов опрошенных опасаются роста уровня безработицы. Еще меньше (22 процента) опасаются потерять собственную работу - это последнее место в рейтинге страхов и самое низкое значение в долгосрочном сравнении.