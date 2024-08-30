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В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

Александра Иванова
31 августа 2024 г.

При нападении на пассажиров автобуса в городе Зиген пострадали пять человек. Трое из них получили опасные для жизни ранения. Признаков теракта на данный момент нет, сообщила полиция.

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Полиция на месте нападения на пассажиров автобуса в Зигене
Полиция на месте нападения на пассажиров автобуса в ЗигенеФото: Rene Traut/IMAGO

В городе Зиген, расположенном в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, женщина набросилась с ножом на пассажиров автобуса и ранила при этом пять человек. Трое из них получили опасные для жизни раны, сообщает полиция Дортмунда вечером в пятницу, 30 августа.

По имеющимся  на момент публикации данным, нападавшей 32 года. У нее -  немецкое гражданство. Других подробностей о женщине и ее мотивах не сообщается. Между тем после задержания злоумышленницы полиция указала на отсутствие дальнейшей опасности. "В настоящее время подозрений в террористической подоплеке нет", - говорится также в заявлении для прессы.

Указывается, что автобус шел по специальному маршруту для доставки гостей на праздник в честь 800-летнего юбилея города Зигена. В автобусе находились более 40 пассажиров.

Полиция отметила, что занимается сбором улик на месте преступления и опрашивает свидетелей. По сведениям агентства dpa, нападавшая была известна полиции. Есть признаки того, что она страдала психическим расстройством.

Как рассказал газете Siegener Zeitung официальный представитель транспортного предприятия Westfalen-Süd, водитель автобуса оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Он остановил транспортное средство и открыл все двери. Благодаря этому пассажиры смогли быстро покинуть опасное место, и большего числа пострадавших удалось избежать. Как следует из публикации в газете, в автобусе в момент нападения находились и дети.

Нападение на гостей Дня города в Золингене

Неделю назад произошло нападение с ножом на гостей Дня города в Золингене. Тогда сириец убил трех и ранил еще восемь человек.

Сейчас подозреваемый в этом преступлении находится в камере предварительного заключения. Как выяснили журналисты, ранее ему было отказано в предоставлении убежища в Германии, после чего он скрылся. Когда мужчина объявился снова, срок на его выдворение уже истек, поэтому его "перенаправили" в Золинген. В отношении него Федеральная прокуратура ФРГ расследует дело по подозрению в убийстве, покушении на убийство и членстве в экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ).

Проверка мер безопасности

После нападения на пассажиров автобуса в Зигене бургомистр города Штеффен Мюс (Steffen Mues) сделал заявление о том, что концепция по обеспечению безопасности на праздновании Дня города "была в очередной раз внимательно проверена". "Однако решение не отменять городской праздник - тоже знак демократии и свободы",  - заявил чиновник.

Посетителям праздника было запрещено иметь при себе ножи. В противном случае им грозил запрет на нахождение на мероприятии.

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