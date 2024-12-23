Как нападение в Магдебурге используют в предвыборной борьбе

Политикам не потребовалось много времени, чтобы попытаться использовать нападение на рождественской ярмарке в Магдебурге в своих интересах. Вопрос безопасности может стать главной темой предвыборной кампании.

Три дня спустя после нападения в Магдебурге, в результате которого, по официальным данным, погибли 5 человек и еще 235 получили ранения различной степени тяжести, на месте трагедии в понедельник, 23 декабря, собрались сотни человек. С одной стороны, сторонники ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая объявила о проведении митинга на площади у собора, а после - траурного марша.

С другой сторооны, представители нескольких общественных организаций, которые организовали живую человеческую цепь под лозунгом: "Мы намерены скорбеть. Не дайте шанс ненависти!". Как заявили активисты, на которых ссылается немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, эта акция направлена против политической инструментализации трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге и против антимигрантских настроений.

Фейки и дезинформация о нападении в Магдебурге

Уже менее чем через час после нападения на рождественской ярмарке в Магдебурге были предприняты первые попытки подогреть антимигрантские настроения, распространяя слухи и фейки с целью извлечь политическую выгоду. Так, появились фейковые сообщения о том, что преступником был сириец, приехавший в Германию в качестве беженца в 2015-2016 годах. Якобы теророрист был не один, а их было пятеро, трое из которых до сих пор в бегах, и, кроме того, на рождественской ярмарке якобы была заложена бомба. Были и фейки о том, что количество погибших достигло 34 человек.

Австрийский правый экстремист Мартин Зелльнер, лидер общеевропейской сети "Новые правые", был в авангарде кампании по дезинформации. Заданный им ксенофобский тон подхватили политики из АдГ. "Только АдГ давно бы депортировала этого человека", - указал Свен Тричлер (Sven Tritschler), заместитель лидера парламентской группы АдГ в ландтаге Северного Рейна - Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земли Германии.

Акция ультраправых против мигрантов после теракта в Магдебурге Фото: Christian Mang/REUTERS

"Миграция миллионов - это проблема, а реэмиграция миллионов - решение", - написал Доминик Кауфнер (Dominik Kaufner), депутат от АдГ в ландтаге земли Бранденбург. Его коллега по парламентской фракции АдГ в ландтаге земли Нижняя Саксония Ванесса Беренд (Vanessa Behrendt) считает, что ответственность за трагедию несут социал-демократы, христианские демократы, "зеленые" и Левая партия. "Вы несете за это ответственность. Только вы", - написала она. При этом известно, что нападавший Талеб А., судя по всему, является критиком ислама и сторонником АдГ. Еще в 2016 году он написал в социальной сети X: "Я и АдГ сражаемся с одним и тем же врагом, чтобы защитить Германию".

Германия все дальше дрейфует вправо?

Глава АдГ и кандидат в канцлеры от этой партии Алис Вайдель (Alice Weidel) написала в соцсети X: "Когда закончится это безумие?" Тем самым пытаясь набрать политические очки, ведь до досрочных выборов в бундестаг, назначенных на 23 февраля, остается всего два месяца, и атака в Магдебурге может оказать огромное влияние на избирательную кампанию.

Задержание предполагаемого нападавшего в Магдебурге Фото: TNN/dpa/picture alliance

"Тренд все больше смещается вправо, правые нарративы становятся все более распространенными. Дружелюбная миграционная политика, которая пытается признать глобальные права человека, уже оказалась в невыгодном положении. Такие катастрофические события, как атака в Магдебурге, вероятно, еще больше усугубят эту тенденцию", - заявил DW политолог и исследователь партий Беньямин Хёне (Benjamin Höhne).

Сара Вагенкнехт атакует главу МВД

Тем временем левопопулистская партия "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (ССВ), выступающая за более жесткую миграционную политику, атакует федерального министра внутренних дел. Левые популисты требуют, чтобы Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в очередной раз ответила на вопрос: "Почему так много указаний и предупреждений было проигнорировано?". Согласно сообщению информационного агентства dpa, Саудовская Аравия около года назад направила немецким властям предупреждение по поводу Талеба А.

В связи с терактами в Золингене и Мангейме председатель ССВ Сара Вагенкнехт (Sarah Wagenknecht) призывает "наконец-то разработать убедительную концепцию безопасности с четким акцентом на защиту населения".

Глава МВД Германии Нэнси Фезер на месте трагедии Фото: Ebrahim Noorozi/AP/picture alliance

"Можно предположить, что некоторые партии, особенно ультраправого спектра, попытаются атаковать министра внутренних дел и Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) по вопросам безопасности. Поскольку именно представитель СДПГ возглавляет МВД ФРГ и соответственно отвечает за внутреннюю безопасность на федеральном уровне, социал-демократы постараются избежать того, чтобы на фонеатаки в Магдебурге оказаться в дебатах о безопасности в позиции обороняющихся", - указывает политолог Хёне.

Вопросы безопасности и миграции станут темой предстоящих выборов

Нелегкая задача для партии нынешнего федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), поскольку немцы традиционно склонны больше доверять Христианско-демократическому союзу (ХДС) и баварскому Христианско-социальному союзу (ХСС), когда речь идет о внутренней безопасности. Беньямин Хёне убежден, что вопросы безопасности и миграции будут доминировать в политической повестке дня в ближайшие недели, как это показали недавние земельные выборы в восточной Германии.

"При этом миграция обсуждается почти исключительно с точки зрения потенциальных или реальных угроз безопасности. Другие аспекты этой темы отодвигаются на задний план - например, как можно восполнить дефицит рабочих рук в Германии или как привлечь квалифицированных работников. Я опасаюсь, что нападение в Магдебурге усилит эту тенденцию", - отмечает Хёне. При этом шесть крупных немецких партий перед началом предвыборной борьбы договорились уважительно относиться друг ко другу, избегать персонализированных атак с целью дискредитации и не использовать дезинформацию в качестве инструмента предвыборной борьбы. АдГ и ССВ к этому соглашению не присоединились.

Илон Маск вмешивается в предвыборную кампанию в Германии

Все более масштабные попытки повлиять на избирательную кампанию и немецкую политику предпринимаются из-за рубежа. Дезинформация со стороны России ведется уже давно, но новым является то, что американский миллиардер Илон Маск все активнее нападает на правительство Германии. До теракта в Магдебурге советник Трампа призывал голосовать за АдГ, теперь же он требует отставки канцлера Шольца и называет его "некомпетентным шутом".

"Правительственные учреждения и представители власти Германии должны задуматься о том, является ли их присутствие на платформе X по-прежнему политически целесообразным. Всем уже должно быть ясно, что Илон Маск использует соцсеть X, чтобы сделать свою политическую повестку заметной и в Германии. Государственные учреждения федеративной республики не должны мириться с этим", - уверен эксперт. Между тем Маск, комментируя скриншот к новости, в которой нападавший был назван "исламофобом" написал: "Традиционные медиа снова лгут".