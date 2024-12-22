Атака в Магдебурге: О чем напавший писал в своих соцсетях

Талеб А., совершивший автомобильный наезд на посетителей рождественского базара в Магдебурге, обвинял власти и полицию ФРГ в борьбе против "бывших мусульман", пишет MDR.

Врач из Саудовской Аравии Талеб А., совершивший автомобильный наезд на посетителей рождественского базара в Магдебурге, в своих постах в соцсетях в последние годы обвинял власти и полицию Германии в борьбе против "бывших мусульман" и заявлял, что ФРГ сотрудничает с Саудовской Аравией с целью "исламизации Европы". Об этом говорится в исследовании вещательной корпорации MDR, опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

Верил в существование "тайной полиции"

В графе "биография" в аккаунте в соцсети X он назвал себя "военной оппозицией" саудовскому режиму. Мужчина уверял, что владеет доказательствами того, что Германия "активно разрушает" жизни бывших саудовских мусульман - независимо от того, живут они в Германии или нет, пишет MDR. По ее данным, предполагаемый преступник, судя по его постам, был убежден, что в ФРГ для этих целей неофициально существует "тайная полиция", сравнимая с Гестапо в Третьем рейхе.

"Кажется, будто немецкие государственные органы проводят тайную операцию по преследованию бывших саудовских мусульман по всему миру", - утверждал он в одном из постов.

Талеб А. также уверял, что организация по предоставлению убежища "Atheist Refugee Relief" предпринимала попытки склонить саудовских женщин и девушек к проституции и использовалась "для конкретного насилия над саудовскими беженцами, особенно женщинами", и для подрыва антимусульманского активизма. Он сообщил об этом властям ФРГ, но не было проведено "абсолютно никакого серьезного расследования", заявлял мужчина, обвинив немецкие органы в противодействии себе.

Называл себя сторонником левых взглядов, но выражал симпатии Маску и АдГ

Подозреваемый называл себя сторонником левых взглядов, при этом открыто выражал симпатии миллиардеру Илону Маску и распространял на своей странице посты сопредседательницы правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel), отмечала MDR.

В одной из публикаций он утверждал, что политика открытых границ, которую проводят немецкие левые, на самом деле направлена на исламизацию Европы. "Они открывают свои границы для исламистов, въезжающих нелегально, но когда дело касается экс-мусульман, прибывающих легально, то их подвергают настоящим пыткам", - уверял Талеб А.

В день нападения на рождественском базаре он опубликовал четыре видеоролика запутанного содержания, в которых критиковал общество, полицию и власти Германии, уточнила MDR.

Был известен стражам порядка в Берлине

Как передало ранее агентство dpa, власти Саудовской Аравии заранее предупреждали Германию о том, что их подданный может представлять угрозу.

По информации dpa и журнала Der Spiegel, мужчина был известен и стражам порядка в Берлине. В феврале он совершил ложный вызов пожарных в здании столичной полиции. Прокуратура возбудила против него дело, суд приговорил его к денежному штрафу.

На рождественском базаре в городе Магдебург черный BMW вечером 20 декабря на большой скорости въехал в толпу. За рулем находился Талеб А. - врач 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он приехал в Германию в 2006 году. Нападавший проживал в Бернбурге, в 50 км от Магдебурга, и имел разрешение на долгосрочное пребывание в ФРГ. Der Spiegel уточнял, что подозреваемый - врач-психиатр и психотерапевт. В результате атаки погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, более 200 ранены.