Атака в Магдебурге: власть должна избавить от чувства страха

Цветы и свечи в память о погибших и пострадавших в результате нападения в Магдебурге Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

Уже третье в этом году - после резни в Золингене и ножевой атаки в Мангейме - публичное нападение в Германии вызвало глубокий шок. Горе, ужас, гнев, а также чувство незащищенности и страха, охватили общество. Политики выглядят на редкость бессильными. Реакция на атаки каждый раз похожая, в том числе и на нападение в Магдебурге. Конечно, важно, что канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) немедленно отправился на место трагедии. Он заявил об "ужасном и безумном преступлении" и призвал страну сплотиться.

Государство должно обеспечивать безопасность граждан

Такая реакция была правильной в первый раз, чтобы дать понять, что страна не даст себя сломать такими жестокими атаками на ее ценности и образ жизни. Но в третий раз это больше не работает. После нападений, произошедших в этом году в Германии, в обществе появилось чувство глубокой незащищенности и страха. А также ощущение того, что политики не справляются с ситуацией. Три дня волнений, громких заявлений о том, что должно измениться, а потом ничего не происходит. Так было до сих пор.

"Мы должны понять преступника, его действия и мотивы, чтобы отреагировать", - сказал Шольц на месте трагедии в Магдебурге, спустя 18 часов после случившегося. Но действительно ли мы должны это делать? Пять человек погибли и более 200 получили ранения. Здесь нет места для нюансов. Неважно, кто совершил преступление - исламистский террорист или правый экстремист, борющийся против ислама. Государство должно обеспечивать безопасность своих граждан - но оно не справляется с этой задачей. Кажется, что оно перегружено, и создается впечатление, что власти больше не владеют ситуацией. Это должно измениться.

Шок в Магдебурге и дебаты о его последствиях будут доминировать в течение следующих нескольких недель до выборов в бундестаг 23 февраля. Чем сильнее будут неуверенность и страх среди населения, тем громче популисты будут призывать к простым решениям и требовать масштабных депортаций. Олаф Шольц, Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и Роберт Хабек (Robert Habeck) - три основных кандидата на пост канцлера - должны расставить правильные акценты в предвыборной кампании, чтобы восстановить контроль государства, который был утрачен.

Чувство незащищенности должно исчезнуть

Не только первоначальная реакция "Альтернативы для Германии" (АдГ), но и реакция США, где Дональд Трамп через четыре недели снова займет пост президента, показывают, насколько жесткой может быть ситуация. Советник Трампа и мультимиллиардер Илон Маск еще до нападения в Магдебурге четко позиционировал себя как сторонник АдГ: "Только АдГ может спасти Германию", - написал он в посте на своей платформе X. После нападения он призвал Шольца немедленно уйти в отставку, назвав его "некомпетентным шутом" и поделился комментарием, в котором описал нападение как прямое следствие нерегулируемой массовой иммиграции.

Можно ли было предотвратить преступление в Магдебурге? Должна ли была полиция лучше изучить окружение преступника? Вероятно, да, но она также должна быть в состоянии сделать это. За последние восемь лет в страну прибыло слишком много беженцев, личность которых так и не была установлена. Полиция больше не может распознать каждый случай радикализации и предотвратить его. Но если ей это удается, власти должны быть в состоянии обеспечить соблюдение закона и провести депортацию.

Однако даже в этом случае, атаки, подобные той, что произошла на рождественской ярмарке в Магдебурге, невозможно полностью предотвратить. Нет никакой гарантии, что нечто похожее не повторится. Но это чувство незащищенности и страха должно исчезнуть. Только тогда общество сможет по-настоящему сплотиться.

В этих сложных дебатах также необходим переломный момент, "смена эпох", о которой заявил канцлер Шольц в феврале 2022 года, после нападения России на Украину. Избирательная кампания как раз предлагает подходящие рамки для этого.

Автор: Дирк Эммерих, колумнист DW, ведущий рубрики "Берлинский инсайдер"

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Дирк Эммерих (Dirk Emmerich), корреспондент немецких телеканалов n-tv & RTL, много лет жил и работал в Москве, а также в Вашингтоне, был корреспондентом n-tv в Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, охваченных военными конфликтами.