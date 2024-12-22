На поминальную службу в Магдебурге пришли сотни людей

Поминальная служба по жертвам атаки на рождественскую ярмарку Магдебурга состоялась в городе вечером в субботу, 21 декабря. Об этом сообщает агентство KNA. Утром в воскресенье, 22 декабря, ​​несколько сотен человек собрались у лютеранской церкви св. Иоанна в Магдебурге.

Сотни людей внутри и перед собором Магдебурга

Несколько сотен человек накануне вечером собрались в лютеранском Магдебургском соборе. Там провели экуменическое богослужение по жертвам атаки с участием протестанского и католического епископов. В храме было много работников экстренных служб и спасателей, работавших на месте атаки. На службе присутствовали президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff).

Пожарные на службе в Магдебургском соборе 21 декабря 2024 года Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Несмотря на холод и дождь, сотни людей наблюдали за службой через большой экран на Соборной площади перед храмом. В 19:04, ровно через 24 часа после преступления, зазвонили все церковные колокола города.

Толпа у Магдебургского собора во время службы вечером 21 декабря 2024 года. Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

Стихийный мемориал и акция ультраправых

Утром в воскресенье, 22 декабря, ​​несколько сотен человек собрались у лютеранской церкви св. Иоанна в Магдебурге, сообщает dpa. Этот храм находится в 100 метрах от площади Альтер Маркт, где произошла атака. Именно у этой церкви возник стихийный мемориал из цветов, свечей и игрушек. Люди молча стояли вокруг горы цветов, многие плакали.

Стихийный мемориал у церкви св. Иоанна в Магдебурге, близ которой произошла атака. 21 декабря 2024 года. Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

По данным KNA, в субботу вечером в центре Магдебурга прошла и акция ультраправых. На ней собрались несколько сотен человек. На их главном плакате значилось требование "реэмиграции".

Акция правых радикалов в Магдебурге вечером 21 декабря 2024 года. Фото: Christian Mang/REUTERS

Нападение в Магдебурге

В результате атаки на посетителей рождественского базара в Магдебурге погибли пятеро, в том числе 9-летний мальчик, более 200 человек ранены. Злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года - задержан, суд выдал ордер на его арест. Следователи не видят признаков теракта на почве исламизма.