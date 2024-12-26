После трагедии в Магдебурге: ультраправые угрожают мигрантам

После трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге участились случаи расистских угроз и атак на мигрантов. Наблюдатели предупреждают об инструментализации трагедии ультраправыми.

Наехавший на автомобиле на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге Талеб А., гражданин Саудовской Аравии, выступал против "исламизации Европы" и симпатизировал ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Но это не мешает сторонникам правоэкстремистских взглядов разжигать ненависть к мигрантам после произошедшей 20 декабря трагедии в столице федеральной земли Саксония-Анхальт.

В этом парадокс ситуации, отметил исследователь радикализма Ханс Гольденбаум (Hans Goldenbaum) из центра по предотвращению насилия Salam в эфире радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk в Саксонии-Анхальт. "Это показывает силу правоэкстремистского дискурса и то, насколько он невосприимчив к реальности", - констатирует эксперт.

Толчки, плевки и оскорбления мигрантов

"Никогда прежде я не сталкивался с такой враждебной и угрожающей атмосферой", - рассказал центру Salam студент факультета автомобильной техники в Магдебурге. Организация отмечает значительное увеличение числа инцидентов против людей, которых правые экстремисты идентифицируют как иностранцев.

На демонстрациях в Магдебурге призывали высылать мигрантов из ФРГ Фото: Christian Mang/REUTERS

"Предполагаемых мигрантов на улицах называют "террористами", "преступниками" и "стаями", иногда толкают и плюют в них", - говорится в отчете Salam. Доходит до того, что мигранты предупреждают друг друга об опасности в группах WhatsApp и в Facebook и советуют избегать публичных мест.

Общенациональная мобилизация правых экстремистов

После нападения в прошлую пятницу правоэкстремистские и неонацистские партии, объединения и отдельные сторонники ультраправых взглядов мобилизуются по всей стране. Они призывают к массовой депортации иностранцев из Германии. Сотни неонацистов собрались на ультраправую демонстрацию в Магдебурге в прошлое воскресенье. Там же были совершены нападения на журналистов.

Одним из выступавших на мероприятии был Торстен Хайзе (Thorsten Heise). У этого неонацистского активиста за спиной уже несколько судимостей. В частности, однажды он пытался сбить беженца на своем автомобиле. На видео с мероприятия видно, как Хайзе призывает участников внедряться в разного рода объединения, пожарные бригады и органы власти.

Журналисты и наблюдатели сообщают, что после этого участники выкрикивали лозунг штурмовых отрядов национал-социалистов при Адольфе Гитлере. В Германии использование этого лозунга является уголовным преступлением.

Кандидатв канцлеры от АдГ Алис Вайдель на демонстрации в Магдебурге 23 декабря Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

В понедельник после нападения в Магдебурге партия АдГ организовала в этом городе митинг на площади у собора, а после траурный марш, в котором участвовали несколько тысяч человек. В марше наряду с лидерами партии, рядовыми гражданами и молодежью прошли многочисленные правые экстремисты из среды хулиганов. Их легко было узнать по маскам, татуировкам и одежде.

Во время выступления на митинге сопредседательницы АдГ и кандидата в канцлеры от этой партии Алис Вайдель (Alice Weidel) толпа неоднократно скандировала: "Высылать, высылать!". После молодые участники прошли по улицам, нападали на фотографов, выкрикивали правоэкстремистские лозунги и провоцировали сопровождающих их полицейских на столкновения. На мероприятие в память о жертвах трагедии это не походило.

Жители Магдербурга не хотят инструментализации

Эксперт по правому экстремизму из Магдебурга Давид Бегрих (David Begrich) из организации Miteinander полагает, что нападение в Магдебурге будет и дальше использоваться в политических целях.

В интервью DW Бегрих подверг резкой критике акции вроде той, что организовала АдГ. Вскоре после атаки, в результате которой погибли пять человек и более 200 получили ранения, на первом плане должны быть жертвы и пострадавшие. "Я вижу, что в Магдебурге царит большое недоумение и шок. Это нападение оставило глубокую рану у жителей города. Это коснулось и меня лично: среди пострадавших есть коллеги моей жены". Но, по его словам, оценка произошедшей трагедии должна происходить позднее. "Сами жители города не хотят никакой ее инструментализации", - подчеркивает он.