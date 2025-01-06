Число жертв атаки в Магдебурге выросло до шести человек

В больнице скончалась 52-летняя женщина, пострадавшая при наезде автомобиля на посетителей рождественского базара в Магдебурге в декабре 2024 года.

Число жертв нападения на гостей рождественского базара в Магдебурге, случившегося 20 декабря 2024 года, возросло до шести человек. Как передает в понедельник, 6 января, агентство dpa, со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры ФРГ в Наумбурге, от полученных в тот день ранений в больнице скончалась 52-летняя женщина.

Наезд автомобиля на гостей рождественского базара в Магдебурге

20 декабря злоумышленник Талеб А. - 50-летний врач из Саудовской Аравии, отошедший от ислама и проживающий в Германии с 2006 года, - на полной скорости въехал в толпу на площади Магдебурга Старый рынок (Alter Markt). При этом погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик. Более 200 человек были ранены.

Талеб А. проживал в городе Бернбурге в 50 км от Магдебурга и работал в Германии врачом-психиатром и психотерапевтом. По информации медиакомпании MDR, в своих постах в соцсетях в последние годы Талеб А. обвинял власти и полицию Германии в сотрудничестве с Саудовской Аравией с целью "исламизации Европы". В день нападения он опубликовал четыре видеоролика весьма хаотичного содержания, в которых критиковал общество, полицию и власти Германии, указывала MDR.

На данный момент власти ФРГ, ведущие расследование случившегося, не видят в совершенном преступлении признаков теракта, совершенного по исламистским мотивам.