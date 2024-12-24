Наезд в Магдебурге: в машине Талеба А. обнаружили завещание

В машине врача из Саудовской Аравии, наехавшего на посетителей рождественского рынка в Магдебурге, было обнаружено завещание, пишет еженедельник Der Spiegel. Вероятно, он рассчитывал погибнуть во время атаки.

В автомобиле врача из Саудовской Аравии Талеба А., наехавшего на посетителей рождественского рынка в Магдебурге, было обнаружено письменное завещание, сообщил в понедельник, 23 декабря, еженедельник Der Spiegel со ссылкой на данные следствия. В завещании Талеб А. указал, что после смерти все его состояние должно перейти в распоряжение Немецкого комитета Красного Креста. Политических заявлений, по данным журнала, в документе не содержалось. "Подозреваемый в нападении на рождественский рынок в Магдебурге, вероятно, рассчитывал умереть во время атаки", - предположили журналисты.

Кроме того, по информации Der Spiegel, черный легковой автомобиль BMW, которым управлял Талеб А., был арендован еще 11 декабря - более чем за неделю до наезда. Днем позже саудит дал видеоинтервью из отеля Maritim в Магдебурге для исламофобского американского блога, где восхвалял двух американцев: миллиардера Илона Маска и идеолога теории заговоров Алекса Джонса. Он также утверждал, что Германия впускает в страну исламистов из Сирии и "хочет разрушить жизнь бывших мусульман Саудовской Аравии", пишет Der Spiegel.

Наезд в Магдебурге: пять погибших, более 200 раненых

Вечером 20 декабря автомобиль BMW въехал на большой скорости в толпу людей на рождественском базаре в Магдебурге. В результате наезда пять человек, в том числе 9-летний мальчик, погибли и более 200 были ранены. Водитель машины Талеб А. приехал в Германию в 2006 году. Он проживал в городе Бернбурге, расположенном в 50 км от Магдебурга и работал в Германии врачом-психиатром и психотерапевтом.

В своих постах в соцсетях в последние годы Талеб А. обвинял власти и полицию Германии в сотрудничестве с Саудовской Аравией с целью "исламизации Европы", говорилось в опубликованном 22 декабря исследовании общественно-правовой медиакомпании MDR. В день нападения Талеб А. опубликовал четыре видеоролика весьма хаотичного содержания, в которых критиковал общество, полицию и власти Германии, писала MDR.