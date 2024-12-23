В Магдебурге после наезда авто - акции АдГ и ее противников

В Магдебурге, где три дня назад был совершен наезд на посетителей рождественского базара, проходят акция правопопулистов и контрдемонстрации.

В понедельник, 23 декабря, в Магдебурге, где тремя днями ранее автомобиль наехал на посетителей рождественского базара, проходят митинги как сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), так и их противников. Как передает агентство AFP со ссылкой на данные местной полиции, два частных лица и одна общественная организация уведомили о проведении акции под девизом "Мы хотим скорбеть/Не дайте ненависти шанса!" с зажжением свеч в память о погибших, а еще одно частное лицо - о митинге под девизом "Не дай ненависти и агитации шанса! Не дай фашизму шанса!" По данным агентства dpa, к обоим мероприятиям присоединились несолько сотен человек. Была выстроена живая цепь в память о жертвах.

Демонстрация правопопулистов

В то же время сторонники АдГ собрались на демонстрацию на Соборной площади города, где три дня назад 50-летний врач Талеб А. - подданный Саудовской Аравии, получивший в Германии политическое убежище, - совершил наезд на посетителей рождественского базара. Данные о ее участниках, пишет AFP, официальные инстанции пока не обнародовали, но речь шла о "большом числе" собравшихся. Некоторые из них скандировали: "Депортировать!"

Эта акция проходила под лозунгом "Скорбь объединяет - за безопасное будущее". Генеральный секретарь АдГ Ян Венцель Шмидт (Jan Wenzel Schmidt) заявил, что нападение свидетельствует о "чудовищном политическом провале". По его версии, Талеб А. публично объявлял о своих намерениях, однако власти ФРГ удовлетворили его ходатайство об убежище. В нападении виновато руководство полиции, которое "связало им (правоохранителям. - Ред.) руки и оставило их" без поддержки, уверял правопопулист.

Сопредседательница партии Алис Вайдель (Alice Weidel) также поднялась на сцену в Магдебурге. Она описывала Талеба А. как исламиста, ненавидящего немцев, - несмотря на сообщения о том, что нападавший - бывший мусульманин, который хотел "наказать" Германию за происламские, по его мнению, настроения, написало издание t-online. По его данным, один из выступавших напомнил об атаках в последние годы и сравнил их с Холокостом: "Никогда больше - это сейчас".

Что произошло в Магдебурге

Вечером 20 декабря черный легковой автомобиль BMW въехал на большой скорости в толпу людей на рождественском базаре в Магдебурге. В результате наезда пять человек, в том числе 9-летний мальчик, погибли и более 200 были ранены. Водитель машины Талеб А. приехал в Германию в 2006 году. Он проживал в городе Бернбурге, расположенном в 50 км от Магдебурга. Еженедельник Der Spiegel уточнял, что Талеб А. работает в Германии врачом-психиатром и психотерапевтом.

Талеб А. в своих постах в соцсетях в последние годы обвинял власти и полицию Германии в борьбе против "бывших мусульман" и заявлял, что ФРГ сотрудничает с Саудовской Аравией с целью "исламизации Европы". Об этом говорилось в исследовании общественно-правовой медиакомпании MDR, опубликованном 22 декабря.

В день нападения на рождественском базаре он опубликовал четыре видеоролика запутанного содержания, в которых критиковал общество, полицию и власти Германии, писала MDR.