В бундестаге допросят чиновников из-за атаки в Магдебурге

Министр внутренних дел Германии, глава ведомства уголовной полиции ФРГ и другие чиновники будут допрошены в связи с терактом на ярмарке в Магдебурге. В бундестаге пытаются выявить упущения в работе органов безопасности.

Комитет бундестага по внутренним делам допросит ряд немецких чиновников, занимающихся вопросами безопасности и разведки, в попытках выяснить, какие упущения со стороны властей позволили совершить теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге, в результате которого погибли пять человек. На заседание комитета, которое пройдет в понедельник, 30 декабря, приглашены, в частности, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), глава Федерального ведомства по уголовным делам(BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch), замглавы Федерального ведомства по охране конституции Зинан Зелен (Sinan Selen) и обер-бургомистр Магдебурга Симоне Боррис (Simone Borris).

Внимание депутатов будет обращено на возможные ошибки не только в обеспечении безопасности на ярмарке, но и в работе по предотвращению трагедии с учетом того, что правоохранительным органам было известно о преступнике. В частности, речь будет идти об обмене информацией между различными государственными ведомствами.

Перед заседанием комитета по внутренним делам соберется также парламентская контрольная комиссия, которая отвечает за контроль над деятельностью федеральных разведывательных служб. Ее заседания проводятся в секретном режиме в особом помещении в одном из зданий бундестага.

Между тем федеральные власти Германии не планируют принимать какие-либо решения в связи с терактом в Магдебурге, прежде чем будут получены результаты расследования происшествия, которое проводят органы безопасности, заявила 30 декабря пресс-секретарь правительства Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann).

Наезд в Магдебурге: пять погибших, более 200 раненых

Вечером 20 декабря автомобиль BMW въехал на большой скорости в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, более 200 получили ранения. Водитель машины Талеб А. приехал в Германию в 2006 году. Он проживал в городе Бернбурге в 50 км от Магдебурга и работал в Германии врачом-психиатром и психотерапевтом.

По информации медиакомпании MDR, в своих постах в соцсетях в последние годы Талеб А. обвинял власти и полицию Германии в сотрудничестве с Саудовской Аравией с целью "исламизации Европы". В день нападения он опубликовал четыре видеоролика весьма хаотичного содержания, в которых критиковал общество, полицию и власти Германии, указала MDR.