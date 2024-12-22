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В ФРГ проведут дополнительные расследования по Магдебургу

Сергей Ромашенко
22 декабря 2024 г.

Глава МВД Фезер выясняет, какие ведомства знали о мужчине, напавшем на посетителей рождественского базара. В результате трагедии в Магдебурге погибли пять человек, еще двести получили травмы.

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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер на месте трагедии в Магдебурге
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер на месте трагедии в Магдебурге 21 декабряФото: /AP Photo/picture alliance

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) после нападения на рождественский базар в Магдебурге объявила о проведении дополнительных расследований, чтобы выяснить, какие ведомства ранее получали предупреждения о нападавшем.  "Федеральное ведомство по уголовным делам оказывает содействие следственным мероприятиям, проводимым властями федеральной земли Саксонии-Анхальт", - заявила она в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 22 декабря.

"Следственные органы выяснят все обстоятельства случившегося. При этом будет тщательно изучено, какие сигналы поступали ранее и как на них реагировали", - отметила Фезер. 

По сведениям Der Spiegel, подозреваемый Талеб А. неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и имел проблемы с властями. В сентябре 2013 года суд Ростока приговорил его к штрафу в 90 дневных ставок по 10 евро за "нарушение общественного порядка путем угроз совершения преступлений". 

Предупреждения из Саудовской Аравии

Еще более года тому назад поступили предупреждения из Саудовской Аравии о публикациях А. на платформе соцсети Х. В них содержались угрозы, что Германия "заплатит" за свое обращение с саудовскими беженцами. Эти предупреждения поступили в земельную полицию Саксонии-Анхальт, но тогда власти не увидели конкретной угрозы, исходящей от Талеба А., отмечает Der Spiegel. 

В Берлине в отношении А. велось расследование из-за злоупотребления экстренными вызовами. На него был наложен штраф в размере 20 дневных ставок по 30 евро. В день нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге должно было состояться слушание по его апелляции, но А. не явился на заседание, и его жалоба была отклонена. 

По данным Der Spiegel, в ноябре и декабре Талеб А. несколько раз приезжал в Магдебург и останавливался в отеле в центре города, где, по словам источников в силовых структурах, возможно, готовился к нападению. Вечером 20 декабря Талеб А. на арендованном автомобиле врезался на полной скорости в толпу на рождественском базаре в Магдебурге. В результате погибли пять человек, еще около двухсот получили ранения, в том числе крайне тяжелые.

После трагедии на рождественском рынке

Через несколько часов после трагедии на рынке три человека в Магдебурге публично радовались случившемуся, сообщили газеты Volksstimme и Bild. Полиция подтвердила эту информацию. По данным правоохранительных органов, подозреваемые находились рядом с мостом Гольдшмидебрюкке. Их личности установлены, против них возбуждено дело по статье об "одобрении преступлений, способных нарушить общественный порядок". Такое деяние в Германии карается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Вечером 21 декабря в Магдебурге на площади Хассельбахплатц собрались около 2100 человек. Во время демонстрации имели место отдельные физические стычки, в связи с чем было возбуждено несколько уголовных дел. По сообщению корреспондента MDR, некоторые участники неоднократно выкрикивали праворадикальные и ксенофобские лозунги. С вечера пятницы правоэкстремистские группы через Telegram активно призывали людей к участию в этой демонстрации. 

Накануне вечером в Магдебурге прошли еще две немногочисленные акции, но они, по словам полиции, не были омрачены серьезными происшествиями.

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