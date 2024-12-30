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Шольц в новогоднем обращении заявил о важности солидарности

Екатерина Венкина
31 декабря 2024 г.

Канцлер ФРГ в новогоднем обращении призвал к единству в "трудные времена", пообещал Киеву продолжение поддержки и попросил сограждан проголосовать на выборах в бундестаг.

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Soeren Stache/Photoshot/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в новогоднем обращении в ночь на вторник, 31 декабря, напомнил о трагедии в Магдебурге, где в результате автомобильного наезда погибли пять, ранены свыше 200 человек.

По словам главы кабмина, "сила происходит из солидарности". "Мы - не страна, где (люди. - Ред.) противостоят друг другу или где они проходят мимо друг друга. Мы - страна единства", - указал Шольц.

"И мы можем черпать в этом силу - особенно в такие трудные времена, как сейчас. А времена сейчас трудные, мы все это чувствуем", - констатировал он.

Руководитель правительства Германии признал, что экономика страны переживает трудности, а жизнь стала дороже из-за инфляции.

Берлин продолжит поддерживать Киев

Шольц напомнил и  о продолжении войны РФ в Украине, добавив, что многие смотрят на нее с "растущим чувством подавленности". Политик повторил, что Берлин не оставит Украину в одиночестве, продолжит поддерживать ее, "как никто другой в Европе", и "будет сохранять холодную голову", чтобы не допустить разрастания конфликта.

Германия отметит 35-ю годовщину воссоединения

Олаф Шольц указал, что в 2025 году Германия отметит 35-ю годовщину воссоединения. "Мужественные граждане ГДР вышли на улицы бок-о-бок и, несмотря на страх перед "штази" (тайной полицией. - Ред.), провозгласили: "Мы - народ". А позднее: "Мы - один народ", - заявил он. По его словам, именно жители Германии определяют, как в дальнейшем будет развиваться страна. В этой связи глава кабмина призвал проголосовать 23 февраля на досрочных выборах в бундестаг.

"Хочу пожелать, чтобы мы не позволяли настраивать себя друг против друга…  И от всей души желаю вам и вашим близким счастливого и благополучного Нового года", - резюмировал Шольц.

Глава ФРГ распустил бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) объявил о роспуске бундестага 27 декабря и назначил досрочные выборы. "В такие сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте", - прокомментировал глава государства свое решение, принятое по запросу канцлера, ранее не выдержавшего вотума доверия в бундестаге.

Наезд в Магдебурге

Вечером 20 декабря автомобиль BMW въехал на большой скорости в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Погибли пять человек, в том числе 9-летний мальчик, более 200 получили ранения. Водитель машины Талеб А. приехал в Германию в 2006 году. Он проживал в городе Бернбурге в 50 км от Магдебурга и работал в Германии врачом-психиатром и психотерапевтом.

По информации медиакомпании MDR, в своих постах в соцсетях в последние годы Талеб А. обвинял власти и полицию Германии в сотрудничестве с Саудовской Аравией с целью "исламизации Европы". В день нападения он опубликовал четыре видеоролика весьма хаотичного содержания, в которых критиковал общество, полицию и власти Германии, указывала MDR.

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