Столтенберг в Киеве пообещал больше оружия из стран НАТО

Глава НАТО приехал в Украину в третий раз после начала полномасштабной войны. Он подтвердил приглашение Зеленского на саммит альянса, но указал, что Киеву пока не стоит рассчитывать на приглашение к членству.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в увеличении объемов передачи оружия Украине странами альянса. Приехав с необъявленным визитом в Киев, он признал, что страны НАТО в последние месяцы не выполнили обещаний по поставкам оружия. "Но я теперь уверен, что это изменится", - заявил Столтенберг в понедельник, 29 апреля, сославшись на недавно утвержденный масштабный пакет помощи США, а также обязательства поддержки Украины со стороны Великобритании.

Кроме того, он ожидает новых обязательств по помощи Украине со стороны других стран, указал глава НАТО. "Это будет иметь значение - так же, как его имела отсутствующая поддержка", - указал он, имея в виду недавние неудачи ВСУ на поле боя. По словам Столтенберга, Украина еще сможет одержать победу в войне против РФ.

Он также в очередной раз обратился ко всем союзникам с просьбой и далее расширять их поддержку Украины. Нехватка у ВСУ боеприпасов привела к успехам на фронте россиян, напомнил глава Североатлантического альянса. Кроме того, продолжающей военную агрессию против соседней страны России выгодно отсутствие у Украины достаточного количества систем ПВО, а также ракет большой дальности, добавил он.

Украина приглашена на следующий саммит, но пока не получит приглашение в НАТО

Одновременно глава НАТО, прибывший в Украину в третий раз после начала полномасштабного российского вторжения, пригласил президента этой страны Владимира Зеленского участвовать в июльском саммите альянса в столице США. "Я с нетерпением ожидаю встречи с вами на саммите в Вашингтоне", - заявил он на совместной пресс-конференции с Зеленским. Он подчеркнул, что место Украины - в НАТО, и он упорно работает над тем, чтобы эта страна когда-нибудь стала членом оборонительного альянса. При этом он сослался на решение НАТО от 2008 года, в соответствии с которым у Украины и Грузии есть возможность вступить в альянс.

При этом Киеву не стоит рассчитывать, что он получит соответствующее приглашение уже на саммите в Вашингтоне, поскольку для этого необходим консенсус всех 32 стран-членов, добавил Столтенберг. Кроме того, Украина должна выполнить все условия для приема в НАТО, в частности, провести "необходимые реформы в сфере демократии и в секторе безопасности".

Зеленский: Киев и НАТО достигли самого высокого уровня отношений в истории

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина и НАТО "достигли самого высокого уровня отношений" за всю историю независимой Украины. "Но не самого большого из возможных, и именно об этом мы сегодня говорили и продолжим говорить после пресс-конференции", - отметил он. Кроме того, по словам Зеленского, в ходе переговоров со Столтенбергом идет речь об отражении российской агрессии, дальнейшем взаимодействии Киева и НАТО и "реальном объединении" сил Украины и альянса. Он также поблагодарил за поддержку, которую НАТО оказывает Украине.

Кроме того, Зеленский одобрил идею Столтенберга о создании специального 100-миллиардного фонда для поддержки Украины сроком на 5 лет. "У союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями о гарантиях безопасности", - заявил Зеленский.

Идею о создании фонда помощи НАТО Украине Столтенберг высказал несколько недель назад. Суть предложения состоит в том, чтобы 32 страны - члена альянса сделали финансовый вклад в фонд помощи Украине согласно принципу, по которому они платят взнос в общий бюджет НАТО в соответствии с объемом ВВП каждого государства. Конкретного решения в данной связи принято пока не было, оно ожидается на саммите НАТО в США.