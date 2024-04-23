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Великобритания пообещала Украине помощь на 580 млн евро

Кирилл Шестаков
23 апреля 2024 г.

Крупнейший в истории страны пакет помощи Украине необходим для "безопасности всей Европы", заявил Риши Сунак. По его словам, если Путину удастся победить, "он не остановится на польской границе".

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Премьер-министр Великобритани Риши Сунак в Киеве
Риши Сунак в КиевеФото: Stefan Rousseau/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал выделить крупнейший в истории страны пакет военной помощи Украине объемом 500 млн фунтов (579,56 млн евро). Об этом он заявил во вторник, 22 апреля.  В пакет помощи среди прочего войдут 400 транспортных средств, 1,6 тысяч ракет для нанесения ударов и воздушной обороны, а также 4 млн боеприпасов. 

"Защита Украины от грубых притязаний России жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если Путину будет позволено преуспеть в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе", - заявил Сунак накануне визита в Варшаву, где он планирует обсудить вопросы европейской безопасности и российской угрозы с премьер-министром Польши Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 24 апреля Сунак также встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Заявленная помощь объемом 500 млн фунтов, по словам премьер-министра Великобритании, будет использована для доставки боеприпасов, систем ПВО, беспилотников британского производства, а также для инженерной поддержки военной техники на линии фронта.

Украина ожидает военную помощь от США, ЕС и ряда стран мира

Решение Великобритании выделить Киеву крупный пакет помощи было принято на фоне одобрения масштабного законопроекта о помощи Украине в Палате представителей Конгресса США. Там допустили, что Киев может получить, в частности, дальнобойные ракеты ATACMS до конца апреля.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что 20 стран мира уже присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Собранные средства, по словам Фиалы, позволят поставить Киеву 500 тысяч боеприпасов.

 

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