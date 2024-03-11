Столтенберг: Помощь Украине для ее самообороны оправданна

У стран НАТО есть право помогать Украине защищать свое право на самооборону, заявил генсек альянса Столтенберг. Глава Минобороны и канцлер ФРГ скептически относятся к круговым поставкам крылатых ракет.

В свете дебатов о возможной поставке Украине немецких крылатых ракет TAURUS генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о праве Украины на самооборону. "Мы должны помнить, что происходит: это агрессивная война России против Украины, и Украина имеет право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН", - сказал он в понедельник, 11 марта, в Брюсселе, где проходила церемония принятия Швеции в Североатлантический альянс.

По словам Столтенберга, речь также идет о праве стран НАТО помогать Украине защищать свое право на самооборону.

В то же время генсек альянса призвал продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Это единственный способ дать понять российскому президенту Владимиру Путину, что он не добьется своих целей на поле боя, сказал Столтенберг в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Столтенберг приветствовал тот факт, что несколько союзников уже поставляют Украине системы вооружений дальнего радиуса действия. В качестве примера он привел поставку Великобританией и Францией крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Писториус и Шольц против круговых поставок крылатых ракет

Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) скептически отозвался о возможности круговых поставок крылатых ракет между Германией, Великобританией и Украиной, которые на днях допустил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. На вопрос, является ли это подходящим решением, Писториус заявил, что он так не думает. Он обратил внимание на то, что Кэмерон не сам выдвинул это предложение, а лишь ответил на вопрос журналиста, что правительство в Лондоне изучает все варианты.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) также критически относится к возможности подобных круговых поставок, передает агентство Reuters. По словам официального представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), позиция главы правительства, который последовательно отвергает поставку немецких крылатых ракет в Украину, не изменилась. Позднее Шольц на вечерней пресс-конференции и сам вновь подтвердил свое отрицательное отношение к вопросу. Он подчеркнул, что, учитывая действие и способ применения TAURUS, "их нельзя использовать без контроля", а участие немецких солдат не приемлемо, "даже за пределами Украины".

В то же время министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что она открыта к предложению своего британского коллеги предоставить Украине дополнительные крылатые ракеты путем кругового обмена с Лондоном. "Это может быть опцией", - сказала она в эфире телеканала ARD, комментируя идею, что Германия может передать ракеты TAURUS Великобритании, а та, в свою очередь, поставит Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow. В отличие от канцлера Шольца Бербок поддерживает и прямые поставки TAURUS Киеву.

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