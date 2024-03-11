Бербок поддержала идею круговых поставок Киеву ракет TAURUS

Украина добивается от ФРГ поставок крылатых ракет TAURUS, но Германия опасается дальнейшего втягивания в войну. Глава МИД ФРГ Бербок полагает, что выходом может стать круговой обмен ракетами с Лондоном.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что она открыта к предложению британского коллега Дэвида Кэмерона предоставить Украине дополнительные крылатые ракеты путем кругового обмена с Лондоном дальнобойными ракетами TAURUS. "Это может быть опцией", - сказала она в эфире немецкого телеканала ARD в воскресенье, 10 марта.

Бербок отметила, что такая схема уже была опробована при поставках Украине другой военной техники. "Круговые поставки - это, так сказать, немецкое изобретение. Это может стать опцией. Мы когда-то уже использовали ее при других поставках", - сказала она.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже прибегал к круговому обмену как варианту непрямых поставок военной помощи Киеву еще в начале войны России против Украины, когда не хотел напрямую поставлять Украине танки Leopard 2.

Предложение Дэвида Кэмерона

Дэвид Кэмерон в интервью газете Süddeutsche Zeitung сообщил о намерении "теснейшим образом сотрудничать с немецкими партнерами, чтобы помочь Украине". В качестве возможного варианта он предложил круговые поставки, чтобы развеять сомнения Шольца. Олаф Шольц отказывается передавать Украине крылатые ракеты TAURUS с дальностью 500 км из опасения, что это сделает Германию непосредственной участницей войны в Украине.

"Мы готовы рассмотреть все опции, чтобы добиться максимального эффекта для Украины", - подчеркнул Кэмерон. При этом он отказался сообщить какие-либо детали, чтобы "не раскрывать противнику наших планов".

Суть кругового обмена

В случае кругового обмена Германия может передать ракеты TAURUS Великобритании, а та, в свою очередь, поставит Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow. TAURUS и STORM Shadow аналогичны по конструкции, но отнюдь не идентичны.

Издание Spiegel отмечает, что такая форма обмена была бы привлекательной для Германии, поскольку ракеты TAURUS не использовались бы в Украине, и это исключило бы необходимость программирования данных ракет для ударов по российским целям с помощью немецких специалистов. Такая помощь в программировании, по мнению Шольца, поставила бы Германию на грань прямого участия в войне в Украине, чего он всячески пытается избежать.

Анналена Бербок еще летом подчеркивала, что Украина из-за наличия минного пояса в восточных районах страны нуждается в более дальнобойных системах вооружений, в том числе в ракетах TAURUS.

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