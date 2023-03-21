Столтенберг: Россия, вероятно, обращалась за помощью к Китаю

На 391-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 21 марта (время московское).

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С целью ускорить доставку боевых танков Abrams в Украину министерство обороны США рассматривает возможность поставить Киеву более старую модель - M1A1, сообщает агентство AP со ссылкой на пожелавших остаться анонимными американских чиновников. Изначально планировалось передать Киеву 31 танк более новой модели M1A2, однако его постройка и доставка в Украину заняли бы год или два, указывает агентство.

Модель M1A1 можно получить из армейских запасов США и доставить на фронт за 8-10 месяцев. К тому же, украинским военным будет легче ее освоить, полагают в Пентагоне. Ожидается, что в оборонном ведомстве Соединенных Штатов вскоре сделают официальное заявление на эту тему.

Столтенберг: Мы замечали признаки обращения РФ к КНР за летальной помощью

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"Мы видели признаки того, что Россия обращалась к Китаю за летальной помощью", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе. При этом он назвал встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве "признаком модели, в которой наблюдается все более тесное сближение между Россией и Китаем".

Как уточнил Столтенберг, Североатлантический альянс не обладает доказательствами того, что Пекин поставлял Москве летальные вооружения. При этом генсек НАТО предупредил: "Китаю не следует предоставлять летальную помощь России, это означало бы поддержку незаконной войны".

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа с захваченной российскими военными Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале . По версии СБУ, в июне 2022 года Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС, где снял "заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов" по захвату энергообъекта, а затем "разгонял" его через свою аудиторию в соцсетях.

Лебедева обвинили по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников" уголовного кодекса Украины. Вместе с блогером СБУ обвинила по статье о пособничестве государству-агрессору Юрия Черничука, который возглавил ЗАЭС после захвата станции российскими военными, а также бывшего замначальника отряда ведомственной военизированной охраны объекта, чье имя не приводится.

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Евросоюз выделил на помощь Украине еще 1,5 млрд евро, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Наша поддержка помогает обеспечивать функционирование Украины, пока она защищает себя. И прочно ставит Украину на путь в ЕС, поддерживая (ее. - Ред.) реформы, например в области эффективного управления и финансовой стабильности. Вместе мы создаем будущее Украины в ЕС", - написала фон дер Ляйен.

Премьер-министр Японии Кисида прибыл с визитом в Киев

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с визитом в Киев, передает японское информагентстов Kyodo News .

Прибытие премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев Фото: Kyodo News/IMAGO

Несколькими часами ранее о том, что глава правительства Японии намерен нанести необъявленный визит в Украину, сообщил японский телеканал NHK. По данным СМИ, планируется, что Кисида проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве назвали визит премьера Японии Кисиды "историческим" и высоко оценили его как "знак солидарности".

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Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай, несмотря на то что в отношении последнего действует ордер на арест Международного уголовного суда (МУС), сообщают мировые агентства. Аналогичное приглашение было высказано главой китайского государства и в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС .

Чиков

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Верховный суд (ВС) РФ корректирует практику по делам о военных преступлениях, пишет в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков . Он отмечает, что проект нового постановления пленума ВС РФ еще опубликован, однако некоторые его положения стали известны СМИ. В частности, к добровольной сдаче в плен теперь будет отнесено любое пленение, если военнослужащий не "оказывал решительное сопротивление". "Такая трактовка подразумевает, что в отношении любого попавшего в плен военнослужащего как минимум будет проведена процессуальная проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ", - поясняет Чиков.

Кроме того, по его сведениям, в РФ планируют ввести ответственность за покушение на самовольное оставление части и дезертирство. Конкретно это будет означать, что "теперь уголовное дело за самовольное оставление части могут возбудить и в случаях, если военнослужащего нет в части менее двух суток", указывает правозащитник.

Хроника событий 21 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 марта 14.00 - 23.59 >>>

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