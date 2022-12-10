Совет ЕC одобрил 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

На 290-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 10 декабря (время московское).

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В Мелитополе, контролируемом российскими силами, прогремела серия взрывов, сообщил мэр города Иван Федоров. Чиновник не привел подробности, призвав ждать "хорошие новости от ВСУ".

Совет ЕC одобрил макрофинансовую помощь Украине в 18 млрд евро

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Совет Европейского Союза утвердил предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году. Речь идет о кредитах с 10-летним льготным периодом на финансирование неотложных потребностей Украины и восстановление критически важной инфраструктуры. Ожидается, что Европарламент огласит свое решение на предстоящей неделе.

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В колонии в Еленовке, находящейся под контролем самопровозглашенной "ДНР", содержатся 150 пленных украинцев, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Радио Свобода". Речь идет не только о военнослужащих, подчеркнул он. Украинскаям сторона пока не получила доступ в колонию, добавил Лубинец.

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Работы по восстановлению энергоснабжения в Херсоне (ноябрь 2022 года) Фото: Igor Burdyga/DW

В освобожденном Херсоне восстановлено энергоснабжение, сообщили в офисе президента Украины. "После деоккупации прошло меньше месяца. По состоянию на сейчас в городе есть свет и тепло! Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются, оккупанты оставили после себя выжженную землю. Мы уже это видели на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине", - написал в Telegram замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко. По его словам, Херсон стал первым городом, где были организованы "Пункты несокрушимости".

Кроме того, в результате военных действий в Херсонской области уничтожено большое число мостов, добавил Тимошенко. "Для того чтобы обеспечить передвижение по области здесь обустроены объезды, но важно проводить и ремонтные работы. Инфраструктура - это передвижение, доставка гуманитарных грузов и эвакуация. К примеру, мост на дороге Николаев - Херсон, которую справедливо называют "дорогой жизни", построят уже через несколько месяцев", - говорится в заявлении.

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По информации Генштаба ВСУ , за последние сутки российские войска нанесли 15 авиационных ударов и совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Минувшей ночью они нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях, предположительно, иранскими ударными БПЛА Shahed 136. 10 из 15 дронов были перехвачены, отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

"В целях противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области проводится рассылка смс-сообщений абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей", - сообщается далее. Между тем на контролируемой РФ территории Донецкой области, в городе Горловка, оккупационные власти с 8 декабря предлагают малому и среднему бизнесу переходить на отдаленный режим работы из-за повышенного риска обстрелов якобы со стороны ВСУ, заявил украинский Генштаб. По его данным, "для запугивания местных жителей российские оккупанты совершили четыре обстрела центра города из артиллерии калибра 152 мм".

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Власти Австралии расширили санкции в отношении Ирана и России. В числе прочих, в списке оказался иранский поставщик беспилотников, а также семь сотрудников ФСБ России, подозреваемых в причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. "Поставка беспилотников в Россию свидетельствует о роли Ирана в дестабилизации глобальной безопасности. Этот список подчеркивает, что те, кто оказывает материальную поддержку России, столкнутся с последствиями. Правительство Австралии призывает страны оказать влияние на Россию, чтобы положить конец ее противозаконной, аморальной войне. Австралия поддерживает народ Украины и народ Ирана", - указывается в заявлении .

Шольц не рассчитывает на изменение позиции Путина

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не рассчитывает на изменение президентом РФ Владимиром Путиным позиции по войне против Украины. "Каждый раз, когда я беседую с Путиным, он очень уверенно говорит, что его целью является что-то завоевать", - заявил глава немецкого правительства во время встречи с гражданами в своем избирательном округе в Потсдаме. По словам Шольца, несмотря на большие потери России, Путин не отступает от планов завоевать часть территории Украины. При этом, несмотря на все разногласия, необходимо поддерживать контакт с российским президентом, чтобы проверять возможные изменения его позиции по Украине, добавил он.

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Служба безопасности Украины сообщила о результатах обысков на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Харьковской области. "На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли", - заявило ведомство. Кроме того, в одном из храмов обнаружены сухпайки российских военных, там же был разоблачен монах - гражданин РФ, который проверяется на причастность к российским спецслужбам, указывается далее. "Подчеркиваем, что СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - заявила СБУ .

В Херсоне обстрелян роддом

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Российские силы обстреляли медицинское учреждение в освобожденном Херсоне, попав в родильное отделение больницы, сообщил заместитель председателя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали", - написал он в Telegram.

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Предложение Беларуси экспортировать украинское зерно в Литву через свою территорию является очередной попыткой Минска избежать санкций, считает литовский президент Гитанас Науседа. "Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в балтийские порты", - отметил Науседа, назвав "ловушкой" позицию Беларуси.

Замглавы белорусского МИДа накануне сообщил ООН, что Минск согласен на транзит украинского зерна через территорию Беларуси без предварительных условий для последующего экспорта из портов Литвы.

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Россия стремится превратить Украину в "зависимую диктатуру" по примеру сегодняшней Беларуси, в которой "не слышен голос угнетенного народа", заявила жена белорусского правозащитника Алеся Беляцкого Наталья Пинчук, получая от его имени Нобелевскую премию мира. "Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация - вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин. Следовательно, необходимо бороться с "интернационалом диктатур", - такую цитату Беляцкого привела она на церемонии в Осло. Белорусский правозащитник, больше года находящийся в СИЗО, посвятил награду миллионам белорусов, защищающих свои гражданские права.

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С начала полномасштабной войны РФ против Украины полиция зафиксировала около 47 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на встрече с сотрудниками Управления соблюдения прав человека. Среди зафиксированных преступлений - пытки, изнасилования и убийства мирных жителей, сообщается на сайте Нацполиции . "Работа полиции во время войны стала составной частью мощного правового фронта по привлечению к ответственности российских военных преступников, пренебрегавших основными правами человека, задекларированными цивилизованным международным сообществом", - отмечается в заявлении.

Нобелевский лауреат из Украины призвала создать трибунал для Путина и Лукашенко

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Александра Матвийчук на церемонии вручения Нобелевской премии мира Фото: Javad Pars/AP/picture alliance

Глава украинского "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук в нобелевской речи заявила, что рассматривает присуждение Нобелевской премии мира "как признание усилий украинского народа, который мужественно противостоял попыткам разрушить мирное развитие Европы, а также как празднование важности работы, проделываемой правозащитникaми для предотвращения угрозы войны для всего мира". Она заявила, что на примере России стало очевидно, что "мир, прогресс и права человека неразрывно связаны". "Государство, убивающее журналистов, сажающее в тюрьмы активистов или разгоняющее мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан. Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в целом", - подчеркнула Матвийчук.

Она призвала реформировать международную систему для защиты людей от войн и авторитарных режимов. "Нам нужны действенные гарантии безопасности и соблюдения прав человека для граждан всех государств, независимо от их участия в военных союзах, военной или экономической мощи. В основе этой новой системы должны лежать права человека", - подчеркнула правозащитница. Она также указала на необходимость создания международного трибунала и привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина, правителя Беларуси Александра Лукашенко и других лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений. "Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство закона действительно работает, а правосудие существует, даже если они запаздывают", - добавила Александра Матвийчук.

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Выступая на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло, экс-председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский выразил благодарность Нобелевскому комитету за его решение о совместном присуждении награды правозащитникам из РФ, Беларуси и Украины. При этом он отметил, что "чудовищный груз", упавший на плечи после вторжения РФ в Украину 24 февраля, "стал не легче, а тяжелее" после известия о присужденной "Мемориалу" Нобелевской премии мира. "Нет, это не груз "национальной вины". Не стоит вообще говорить о "национальной" или какой-нибудь еще коллективной вине, - хотя бы потому, что концепция "коллективной вины" решительно отвергается правовым сознанием. Совместная работа участников нашего движения базируется на совсем другой мировоззренческой основе - на понимании гражданской ответственности за прошлое и за настоящее", - отметил он.

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Против главного редактора издания "Современная Калмыкия" Валерия Бадмаева, задержанного ранее, возбудили уголовное дело о "дискредитации" российских вооруженных сил, сообщил "Дождь" со ссылкой на адвоката журналиста Гелену Федорову. Суд в Элисте назначил Бадмаеву запрет определенных действий - запрет пользоваться телефоном и интернетом. Главред "Современной Калмыкии" неоднократно высказывался против войны РФ в Украине.

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В офисе президента Украины заявили, что на восстановление энергоснабжения Одессы потребуется больше времени, чем обычно. "Прошлой ночью враг нанес удары по энергетическим объектам области. По состоянию на данный момент город обесточен. Заживлены только объекты критической инфраструктуры: больницы, роддомы, котельные и насосные станции. Ситуация остается тяжелой, но контролируемой", - написал в Telegram замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко. Он подчеркнул, что работы по восстановлению энергообеспечения ведется круглосуточно.

Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничено

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Министерство транспорта РФ ввело ограничения для проезда по автомобильной части моста через Керченский пролив, связывающий Россию с аннексированным Крымом. С полуночи 11 декабря движение по мосту временно запрещено автомобилям грузоподъемностью более 1,5 тонн, движущимся как с грузом, так и порожними, заявило ведомство. Водителям следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой, указывается в заявлении. 7 декабря начали ремонтировать левую сторону автомобильной части Крымского моста, которая в меньшей степени пострадала при взрыве в октябре.

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Российские силы на контролируемых ими территориях Луганской области пытаются ввести военную подготовку детей вместо школьных каникул, заявила областная военная администрация. "В так называемой "ЛНР" вспомнили о школьниках. Предложили вместо каникул для учащихся 8-х и 10-х классов организовать "курс молодого бойца", - указывается в заявлении. Кроме того, Луганская ОВА указала на продолжение принудительной интеграции во всех сферах. " В частности, предприниматели так называемой "ЛНР", которые в течение декабря не зарегистрируются в едином государственном реестре РФ, не смогут пользоваться мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Поощрение исключительно за регистрацию. Соответственно, нужно иметь обновленный пакет документов российского образца", - отмечается в Telegram .

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Война в Украине может перерасти в конфликт между Россией и НАТО, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Война в Украине ужасна. Она также может превратиться в полномасштабную войну, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого", - заявил он в интервью норвежскому телеканалу NRK. Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может, по аналогии с США, включить в свою военную доктрину право на превентивный обезоруживающий ядерный удар.

За сутки россияне более 50 раз обстреляли Херсонскую область

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Служба безопасности Украины (СБУ) в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах на юге Украины разоблачила пособника россиян, ему объявлено подозрение. Им оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, который публично одобрял проведение незаконного референдума по "присоединению" региона в состав РФ, заявила пресс-служба СБУ . По данным спецслужбы, он активировал профиль в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" и от своего имени "репостил" призывы прокремлевских блогеров в поддержку так называемого "референдума" о присоединении украинского региона к РФ

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За минувшие сутки российские силы 51 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram . "Били из минометов, РСЗО и ствольной артиллерии. Ранения получили 8 человек. 2 человека погибли", - указал он. В результате обстрелов пострадали жилые кварталы города, больница, магазины и складские помещения, нанесен ущерб объектам инфраструктуры, сообщил Тимошенко. Одновременно россияне обстреливали приграничные территории Сумской области из артиллерии, зафиксировано 48 прилетов снарядов, написал далее замглавы ОПУ. Кроме того, они сбросили с квадрокоптера снаряд на жилой дом и нанесли ракетный удар С-300 в поселке Большая Писаревка.

Хроника событий 10 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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