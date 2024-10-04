Сара Вагенкнехт заставила трех премьер-министров поддаться?

Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), призывающая прекратить поставки оружия Украине и тем самым заставить ее пойти на перемирие с Россией, становится все более влиятельной фигурой в немецкой политике. Об этом свидетельствует успех, который основанная ею только в этом году партия "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) одержала в сентябре на региональных выборах в трех восточногерманских федеральных землях, об этом говорит и организованная ею в Берлине 3 октября массовая демонстрация под лозунгом "Нет - войне! Долой оружие!".

Подтверждением ее растущего влияния выглядит и опубликованная в тот же день в консервативной общенациональной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) статья трех региональных политических лидеров, которые после состоявшихся выборов пытаются сформировать правящие коалиции в землях на востоке Германии, а для этого нуждаются в поддержке депутатов от ССВ.

"Нет свободы без безопасности"

Статью написали два действующих премьер-министра - Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) из земли Бранденбург и Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) из Саксонии, которые стремятся остаться на своих постах на новый срок, и Марио Фогт (Mario Voigt), имеющий шансы стать новым премьер-министром Тюрингии. Войдке - социал-демократ и тем самым однопартиец канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), Кречмер и Фогт представляют консервативную и оппозиционную на федеральном уровне партию ХДС.

Дитмар Войдке, старый и, скорее всего, новый премьер-министр федеральной земли Бранденбург Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Войдке и Кречмер еще в ходе избирательной кампании, чувствуя настроения электората, начали выступать за переговоры с Путиным, и вот теперь публикуют еще и совместную статью, которая в онлайн-версии FAZ озаглавлена так: "Мы хотим более активной дипломатической роли Германии". Получается, что бывшая коммунистка Сара Вагенкнехт, создавшая ССВ путем раскола малозначимой Левой партии, заставляет теперь видных представителей социал-демократов и консерваторов, двух ключевых политических сил в стране, озвучивать ее лозунги и требования?

На первый взгляд так оно и есть. Однако при чтении этой небольшой статьи, которая в бумажной версии FAZ носит заголовок "Нет свободы без безопасности", становится очевидным: акценты в ней расставлены иначе, чем в бесчисленных телевизионных выступлениях Сары Вагенкнехт, и полностью отличаются от лозунгов, с которыми на митинг в Берлине пришли ее сторонники. Там они, к примеру, свистом и выкриками пытались заглушить выступление одного из ораторов, который назвал происходящее в Украине "российской агрессивной войной". В статье же четко сказано о "нарушающем международное право нападении России на Украину".

Но начинается статья, опубликованная 3 октября в национальный праздник ФРГ - День германского единства, с того, что авторы, а все трое родились в бывшей ГДР, напоминают о стремлении восточных немцев к свободе. Борьба за нее началась еще до строительства Берлинской стены, во время народного восстания против коммунистической диктатуры 17 июня 1953 года, которое было жестоко подавлено советскими танками. Лишь благодаря мирной революции 1989 года, "величайшему чуду немецкой истории", восточные немцы обрели свободу в безопасной Европе в "окружении друзей", сказано в статье.

Ссылка на Хартию ООН и Будапештский меморандум

Однако после нападения России на Украину "защита свободы вновь стала актуальной", подчеркивается в статье. "Нарушение суверенитета Украины началось еще в 2014 году по приказу президента Владимира Путина. После нападения в 2022 году и почти трех лет жестоких боевых действий миллионам украинцев пришлось бежать, приходится оплакивать десятки тысяч убитых гражданских лиц, тысячи украинских детей были похищены и многие тысячи солдат с обеих сторон погибли", - напоминают авторы.

Михаэль Кречмер, имеющий высокие шансы остаться премьер-министром Саксонии, дает интервью DW Фото: Michaela Küfner/DW

"Мы хотим, - продолжают они, - положить конец страданиям людей в этой разрушительной войне и выступаем за перемирие и переговоры при соблюдении Хартии Объединенных Наций и в духе Будапештского меморандума между Украиной и Россией, чтобы предотвратить дальнейшие кровопролитие и разрушения". Это - принципиальный пассаж в статье, поскольку в Хартии ООН четко прописано "неотъемлемого право на индивидуальную или коллективную самооборону" при нападении на члена организации (Статья 51), а в Будапештском меморандуме 1994 года Россия гарантировала суверенитет и нерушимость границ Украины в ответ на ее отказ от ядерного оружия.

Тем самым позиция трех потенциальных премьер-министров кардинально отличается от требований Сары Вагенкнехт, которая своими призывами остановить поставки западных вооружений фактически предлагает лишить Украину возможности обороняться, и к тому же постоянно указывает на необходимость "компромиссов" со стороны Киева, а это означает не что иное, как его отказ от части суверенной территории страны.

Больше дипломатических усилий, но не в одиночку

Что же касается переговоров, то они видятся авторам статьи тоже не так, как Саре Вагенкнехт. Она делает упор на особую роль Германии, они - на как можно более широкий международный альянс, "сильный и сплоченный". Необходимо, пишут они, добиться прекращения огня и предоставления Украине надежных гарантий безопасности. "Наша экономическая мощь может быть при этом одним из рычагов", - подчеркивается в тексте, что тоже не соответствует позиции ССВ, которая объявляет санкции ЕС против РФ бессмысленными и требует их отмены.

Новое лицо в немецкой политике: Марио Фогт стремится стать премьер-министром Тюрингии Фото: Karina Hessland/REUTERS

В то же время авторы статьи, ссылаясь на внешнеполитическую ответственность Германии, призывают правительство ФРГ проявлять больше "зримых дипломатических усилий" и напоминают о той посреднической роли, которую в прошлые десятилетия играли на международной арене такие канцлеры или министры иностранных дел, как Гельмут Коль (Helmut Kohl), Вилли Брандт (Willy Brandt) и Ганс-Дитрих Геншер (Hans-Dietrich Genscher).

"Мы хотим более активной дипломатической роли Германии", говорится в статье, но в том же предложении уточняется, что это должно происходить "в тесном согласовании с ее европейскими соседями и партнерами". А далее подчеркивается, что Германия является неотъемлемой частью Евросоюза, придерживается единой европейской политики в области безопасности и обороны, входит в НАТО и в ОБСЕ. Это - недвусмысленное дистанцирование от позиции Сары Вагенкнехт, которая, продолжая традиции немецких левых, резко отрицательно относится к НАТО.

Ни слова про отказ от американских ракет

Отмежевываются авторы и от другого кардинального требования партии ССВ, которая призывает не только прекратить поставлять оружие Украине, но и отказаться от намеченного размещения в Германии американских ракет средней дальности, призванных сдерживать агрессивность России. В статье говорится о необходимости поддерживать обороноспособность страны и выступать, как во времена "холодной войны", с позиции силы. Что касается американских ракет, которые планируется размещать не в восточных, а в западных федеральных землях, то эти планы следовало бы лучше разъяснять населению и шире обсуждать в обществе, сказано в статье. И ни слова про отказ от этих планов.

В заключение Дитмар Войдке, Михаэль Кречмер и Марио Фогт вновь возвращаются к теме свободы и напоминают, что ее может обеспечить только основанный на правилах международный порядок. В принципиальных вопросах безопасности и сохранения мира, пишут они, немцам следует прислушиваться к мнению их восточных соседей - Польши и государств Балтии (Бранденбург и Саксония имеют протяженную границу с Польшей). Задача обеспечения свободы и международного порядка лежит в том числе и на региональных политиках. Статья завершается словами: "Никакое сотрудничество на земельном уровне это не изменит. Нет свободы без безопасности".

На призыв Сары Вагенкнехт выйти 3 октября в Берлине на демонстрацию "за мир" откликнулись самые разные политические группы Фото: Christian Mang/REUTERS

Этой статьей три вероятных земельных премьер-министра, с одной стороны, по требованию Сары Вагенкнехт публично высказались за активизацию дипломатических усилий для скорейшего достижения мира. С другой стороны, в принципиальных вопросах поддержки Украины и ее территориальной целостности, размещения американских ракет в ФРГ или союзнических обязательств в рамках НАТО они ни на какие уступки не пошли, подчеркнув, что ради того, чтобы обеспечить "сотрудничество на земельном уровне", они на них и не согласятся. Иными словами, они написали статью под влиянием лидера ССВ, но не под ее диктовку.

Какова реакция Сары Вагенкнехт?

Тем не менее целый ряд немецких политиков раскритиковали заискивание, по их мнению, трех региональных лидеров перед Сарой Вагенкнехт. Так, лидер ХДС и кандидат от консерваторов на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) дистанцировался от статьи, подписанной двумя его однопартийцами, и напомнил: "Украина борется за свое выживание". Переговоры, по его словам, будут иметь смысл только тогда, когда обе стороны проявят к ним готовность, что со стороны России не наблюдается. "Россия лишь тогда окажется готовой к переговорам, когда путинский режим осознает, что дальнейшие военные действия в Украине бесперспективны", - подчеркнул Фридрих Мерц, подтвердив свою позицию в отношении российской агрессии.

А что Сара Вагенкнехт? На просьбу газеты FAZ прокомментировать статью она назвала ее 4 октября "умной и дифференцированной". Иными словами, лидер ССВ, похоже, не намерена акцентировать общественное внимание на глубоких расхождения во взглядах, чтобы не срывать вхождение своих однопартийцев в правительства сразу трех федеральных земель. Но она, пусть и формально, добилась своего, показала свое растущее влияние и подала сигнал своим сторонникам и избирателям, что в случае успеха на выборах в бундестаг будет уже на федеральном уровне добиваться изменения политики Германии.