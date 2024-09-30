Кандидат в канцлеры: Победа для Киева - контроль территорий

Председатель ХДС Фридрих Мерц считает результаты 2,5 лет войны в Украине "отрезвляющими" и полагает, что Берлин начал действовать слишком поздно и сделал слишком мало.

Победой для Украины в войне, развязанной против нее Россией, должно стать возвращение контроля над своей территорией и ситуация, при которой Россия прекратит нападать на соседнее государство. Такое мнение выразил кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в интервью таблоиду Bild , обнародованному на сайте издания в воскресенье, 29 сентября.

"Украина никогда не сможет победить Россию (в военном плане. - Ред.), однако это никогда и не было целью, - заявил Мерц. - Но для меня победа означает, что она должна вернуть суверенитет над своей территорией. И Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все возможное, чтобы Россия увидела бесперспективность продолжения войны с применением военной силы. И мы еще очень далеки от этого".

Фридрих Мерц о Саре Вагенкнехт

Говоря о Саре Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) - бывшей "звезде" левых, которая зарегистрировала в январе собственную партию "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ), Фридрих Мерц назвал ее "высоко интеллектуальным демагогом, на которого повелись многие в Германии".

На выборах в земельные парламенты (ландтаги) Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга новая на германской политической арене партия ССВ сумела добиться высоких результатов, набрав 15,8% голосов в Тюрингии, 11,8% - в Саксонии и 13,5% - в Бранденбурге.

Одним из ключевых положений программы этой партии является отказ от поставок вооружений Киеву и усиление работы Берлина, направленной на достижение мира в Украине дипломатическим путем. Некоторые наблюдатели критикуют политику Сары Вагенкнехт, как отвечающую интересам Кремля. Сама она, однако, отвергает подобные обвинения.

"Мы должны констатировать: она (Сара Вагенкнехт. - Ред.) обещает процветание без усилий, она обещает мир и свободу без обороноспособности. Это сильно отличается от того, что мы видим сейчас", - подчеркнул Мерц в интервью Bild.

Фридрих Мерц о помощи Украине

По его оценке, после двух с половиной лет войны в Украине результат оказался "довольно ужасным и очень отрезвляющим". "Мы слишком поздно начали действовать и сделали слишком мало", - отметил Фридрих Мерц, отвечая на вопрос, будет ли Германия оказывать Киеву "более убедительную и более последовательную поддержку", если он займет пост федерального канцлера.