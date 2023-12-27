Премьер Саксонии - за "временный" отказ Киева от территорий

Для достижения перемирия в Украине, Киеву возможно, придется признать, что оккупированные РФ территории ему "временно" недоступны, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое вышло в среду, 27 декабря. "Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским, - отметил при этом политик из партии Христианско-демократический союз (ХДС). - Но, как и в случае с другими крупными конфликтами, для окончательного решения потребуется время".

Кречмер также еще раз призвал правительство ФРГ не только поставлять оружие Украине, но и искать дипломатические способы остановки войны. По мнению премьера Саксонии, Германия вместе с союзниками должна "повлиять на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня". "Американцы ушли вперед (по сравнению с ФРГ - Ред.). Они уже поняли, что войну так не выиграешь", - считает Кречмер.

Он признал, что Россия для Германии - "опасный, непредсказуемый сосед". Однако идея "ослабить РФ в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она не представляла для нас угрозы, - это подход родом из XIX века. Он закладывает основу для дальнейших конфликтов", полагает премьер Саксонии.

Кречмер высказывался за ремонт "Северного потока"

В марте Михаэль Кречмер заявил, что начав поставлять оружие Украине, Германия во многом утратила возможность стать посредником в возможных переговорах Москвы и Киева. "Мы слишком много внимания уделяем оружию. Нам нужно больше дипломатических инициатив вместе с американцами, китайцами, индийцами и другими крупными странами", - выразил мнение премьер Саксонии.

Перед этим, в январе, он высказался за то, чтобы отремонтировать поврежденный газопровод "Северный поток". "Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война", - подчеркнул Кречмер, однако заявил, что Германия должна "сохранить возможность по окончании войны использовать не только очень дорогой сжиженный природный газ".

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