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Премьер Саксонии - за "временный" отказ Киева от территорий

Олег Соколенко
27 декабря 2023 г.

Для прекращения огня Украине, возможно, придется признать, что оккупированные РФ территории ей "временно" недоступны, заявил премьер Саксонии Михаэль Кречмер. Он призвал ФРГ искать дипломатическое решение конфликта.

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Премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер
Премьер-министр земли Саксония Михаэль КречмерФото: Marta Thor/DW

Для достижения перемирия в Украине, Киеву  возможно, придется признать, что оккупированные РФ территории ему "временно" недоступны, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое вышло в среду, 27 декабря. "Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским, - отметил при этом политик из партии Христианско-демократический союз (ХДС). - Но, как и в случае с другими крупными конфликтами, для окончательного решения потребуется время".

Кречмер также еще раз призвал правительство ФРГ не только поставлять оружие Украине, но и искать дипломатические способы остановки войны. По мнению премьера Саксонии, Германия вместе с союзниками должна "повлиять на президента России Владимира Путина и сделать возможным прекращение огня". "Американцы ушли вперед (по сравнению с ФРГ - Ред.). Они уже поняли, что войну так не выиграешь", - считает Кречмер.

Он признал, что Россия для Германии - "опасный, непредсказуемый сосед". Однако идея "ослабить РФ в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она не представляла для нас угрозы, - это подход родом из XIX века. Он закладывает основу для дальнейших конфликтов", полагает премьер Саксонии.

Кречмер высказывался за ремонт "Северного потока"

В марте Михаэль Кречмер заявил, что начав поставлять оружие Украине, Германия во многом утратила возможность стать посредником в возможных переговорах Москвы и Киева. "Мы слишком много внимания уделяем оружию. Нам нужно больше дипломатических инициатив вместе с американцами, китайцами, индийцами и другими крупными странами", - выразил мнение премьер Саксонии.

Перед этим, в январе, он высказался за то, чтобы отремонтировать поврежденный газопровод "Северный поток". "Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война", - подчеркнул Кречмер, однако заявил, что Германия должна "сохранить возможность по окончании войны использовать не только очень дорогой сжиженный природный газ".

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