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Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль КречмерФото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Премьер Саксонии: ФРГ вовлечена в войну в Украине

Даниил Сотников
56 мин. назад

Начав поставлять оружие Украине, Германия лишилась возможности стать посредником в возможных переговорах Москвы и Киева, считает премьер Саксонии.

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После начала поставок оружия Германия стала "вовлечена" в войну в Украине, из-за чего уменьшилась ее вероятная роль в качестве авторитетного и активного посредника в возможных переговорах, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданию Focus в понедельник, 20 марта.

При этом Кречмер согласился с мнением канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), что Путин не готов к переговорам. "Канцлер говорит, что у него просто нет ощущения, что Путин готов к переговорам. Я тоже так думаю. Но мы должны заставить его сделать это. Мы слишком много внимания уделяем оружию. Теперь нам нужно проявлять больше дипломатических инициатив с американцами, китайцами, индийцами и другими крупными странами", - заявил Кречмер.

Одновременно он согласился, что убийства на оккупированных Россией территориях Украины не закончатся, но выступил за прекращение огня и переговоры. "Я не разделяю эту оценку", - ответил он на мнение, что заморозка конфликта в такой ситуации не выход для Украины.

Кречмер - за ремонт "Северного потока"

Кречмер вновь выступил за ремонт взорванных ниток газопровода "Северный поток", призвав "сохранять открытыми варианты", когда речь заходит об энергетической политике. "Эта инфраструктура стоит около восьми миллиардов евро и может транспортировать водород и газ. После ухода Путина трубопровод также может стать для его преемника способом восстановить экономические связи с нами. По крайней мере, его еще можно починить. Вскоре он будет безвозвратно уничтожен", - сказал он.

"К сожалению, эта война не закончится в ближайшие несколько недель. Но трубопровод надо ремонтировать сейчас, чтобы был вариант через пять лет", - добавил Кречмер.

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