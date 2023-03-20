МУС обещает наказать за военные преступления РФ в Украине

На 390-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 20 марта (время московское).

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В Киеве призвали руководителя КНР Си Цзиньпина, прибывшего с визитом в Москву, использовать влияние с целью прекращения развязанной РФ войны. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил "Украинской правде", что его ведомство следит за переговорами Си и российского руководства. "Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу", - отметил он.

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Следственный комитет России (СКР) заявил, что возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге после того, как МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В СК утверждают, что этот ордер "носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".

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Международный уголовный суд (МУС) "без колебаний примет меры", необходимые в связи с возможными военными преступлениями в Украине, заявил прокурор МУС Карим Хан перед началом встречи с министрами юстиции более 40 стран в Лондоне. Конференция проводится после выдачи МУС 17 марта ордера на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, обвиненных среди прочего в депортации украинских детей в Россию в ходе войны в Украине. Комментируя это решение, Хан указал, что суд продолжает и другие расследования, но, чтобы завершить их, требуется финансирование и техническая поддержка. "У нас есть стандарты уголовного преследования, которым мы должны соответствовать. - отметил прокурор МУС в эфире BBC. - Мы не можем делать все сразу. У нас нет неограниченных ресурсов".

Перед встречей заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб указал, что участники встречи в Лондоне намерены выработать совместный план привлечения к ответственности совершивших военные преступления в Украине. Великобритания пообещала направить МУС в текущем году около 1,22 млн долларов. Ожидается, что другие страны на конференции также заявят о предоставлении дополнительных средств этому суду, расследующему военные преступления в Украине.

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В нидерландском городе Грусбек неизвестные нарисовали белой краской на подбитом в Украине российском танке букву Z, являющуюся символом поддержки российского вторжения, сообщает местное издание NL Times. Танк, ранее побывавший в Германии и нескольких других странах, был недавно установлен перед Музеем свободы. Сотрудники музея смыли краску и сообщили в полицию. "Это наказуемо. Это исторический объект, который мы получили на правах аренды. Мы рассматриваем меры в связи с этим", - заявили в музее.

Хроника событий 20 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 марта 14.00 - 23.59 >>>

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