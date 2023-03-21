Президент Украины и премьер Японии провели встречу в Киеве

На 391-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 21 марта (время московское).

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"Многие из положений" "мирного плана" Китая можно взять за основу урегулирования в Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, проведя встречу в Кремле с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава российского государства добавил, что условием для этого должна быть готовность Запада и Киева поддержать этот план. "Пока такой готовности" не наблюдается, отметил Путин.

Пекин обнародовал свой "мирный план" по Украине в годовщину начала полномасштабного военного вторжения РФ в соседнее государство - 24 февраля 2023 года. Этот документ содержит 12 пунктов, в том числе: соблюдение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, серьезное отношение к "законным интересам безопасности всех стран", прекращение огня и начало мирных переговоров.

Встреча президента Украины и премьера Японии в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели встречу в Киеве, сообщил офис главы украинского государства. Зеленский назвал японского государственного деятеля "поистине мощным защитником международного порядка и давним другом Украины". Глава японского кабмина прибыл в Украину с необъявленным визитом "именно в то время, когда важно активизировать глобальное лидерство ради защиты целей и принципов Устава ООН и международной безопасности в целом", подчеркнул украинский лидер.

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Президент РФ Владимир Путин жестко отреагировал на слова замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о намерении Лондона в рамках военной помощи Украине передать Киеву, в числе прочего, боеприпасы с обедненным ураном. Россия будет реагировать "соответствующим образом", подчеркнул Путин.

В ООН также выразили обеспокоенность планами Лондона. "ООН обеспокоена возможностью применения боеприпасов с обедненным ураном в любых местах, независимо от сторон", - приводит российское агентство ТАСС в этой связи комментарий зампреда генерального секретаря ООН Фархана Хака.

СБУ - о вердикте украинского суда по 20 депутатам Госдумы РФ

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Украинский суд признал 20 депутатов Госдумы РФ виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба СБУ , собравшая доказательства вины депутатов.

Как отмечается на сайте спецслужбы, 15 февраля 2022 года осужденные поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 22 февраля они проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и "ЛНР" и "ДНР". "В дальнейшем Кремль использовал эти решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии", - поясняют в СБУ.

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И Россию, и Украину ожидают "критические шесть месяцев" войны. Такое мнение высказал высокопоставленный представитель НАТО, общаясь с журналистами немецкого таблоида Bild и других изданий. По оценке чиновника, имя которого газета не называет, уже в мае поставленные Киеву западные вооружения будут задействованы для того, чтобы "изгнать армию завоевателей с юга и востока Украины".

"Обучение, материал, логистика и разведка - в настоящее время партнеры дают Украине все для проведения успешного контрнаступления", - сказал чиновник на брифинге, добавив: "Мы готовимся к весеннему или летнему наступлению. Следующие шесть месяцев будут ключевым периодом в войне не только для Украины, но и для союзников".

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Фумио Кисида возлагает венок в память о погибших в Буче Фото: Iori Sagisawa/AP/picture alliance

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Бучу под Киевом, где после отхода российских войск в марте 2022 года было обнаружено множество тел мирных жителей.

Глава японского кабмина возложил венок перед местной церковью и почтил память погибших минутой молчания. "Год назад мир был потрясен, узнав, что в Буче убиты ни в чем не повинные мирные жители", - приводит слова японского государственного деятеля агентство Reuters .

NYT: Китай с начала войны отправил в РФ БПЛА на 12 млн долларов

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Китай поставил России беспилотники на сумму в 12 млн долларов США (11,1 млн евро), пишет газета The New York Times со ссылкой на официальные данные российской таможни, полученные от третьей стороны.

По данным NYT, в подобные поставки были вовлечены 70 экспортеров из КНР, продавших в Россию за год, прошедший с начала войны, дроны 26 марок.

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ВСУ при помощи дрона атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" нефтепровода "Дружба" в Брянской области, утверждает в Telegram губернатор региона Александр Богомаз . По его данным, пострадавших в результате инцидента не было.

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С целью ускорить доставку боевых танков Abrams в Украину министерство обороны США рассматривает возможность поставить Киеву более старую модель - M1A1, сообщает агентство AP со ссылкой на пожелавших остаться анонимными американских чиновников. Изначально планировалось передать Киеву 31 танк более новой модели M1A2, однако его постройка и доставка в Украину заняли бы год или два, указывает агентство.

Модель M1A1 можно получить из армейских запасов США и доставить на фронт за 8-10 месяцев. К тому же, украинским военным будет легче ее освоить, полагают в Пентагоне. Ожидается, что в оборонном ведомстве Соединенных Штатов вскоре сделают официальное заявление на эту тему.

Столтенберг: Мы замечали признаки обращения РФ к КНР за летальной помощью

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"Мы видели признаки того, что Россия обращалась к Китаю за летальной помощью", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе. При этом он назвал встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве "признаком модели, в которой наблюдается все более тесное сближение между Россией и Китаем".

Как уточнил Столтенберг, Североатлантический альянс не обладает доказательствами того, что Пекин поставлял Москве летальные вооружения. При этом генсек НАТО предупредил: "Китаю не следует предоставлять летальную помощь России, это означало бы поддержку незаконной войны".

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву из-за его репортажа с захваченной российскими военными Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале . По версии СБУ, в июне 2022 года Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС, где снял "заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов" по захвату энергообъекта, а затем "разгонял" его через свою аудиторию в соцсетях.

Лебедева обвинили по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников" уголовного кодекса Украины. Вместе с блогером СБУ обвинила по статье о пособничестве государству-агрессору Юрия Черничука, который возглавил ЗАЭС после захвата станции российскими военными, а также бывшего замначальника отряда ведомственной военизированной охраны объекта, чье имя не приводится.

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Евросоюз выделил на помощь Украине еще 1,5 млрд евро, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Наша поддержка помогает обеспечивать функционирование Украины, пока она защищает себя. И прочно ставит Украину на путь в ЕС, поддерживая (ее. - Ред.) реформы, например в области эффективного управления и финансовой стабильности. Вместе мы создаем будущее Украины в ЕС", - написала фон дер Ляйен.

Премьер-министр Японии Кисида прибыл с визитом в Киев

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с визитом в Киев, передает японское информагентстов Kyodo News .

Прибытие премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев Фото: Kyodo News/IMAGO

Несколькими часами ранее о том, что глава правительства Японии намерен нанести необъявленный визит в Украину, сообщил японский телеканал NHK. По данным СМИ, планируется, что Кисида проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве назвали визит премьера Японии Кисиды "историческим" и высоко оценили его как "знак солидарности".

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Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай, несмотря на то что в отношении последнего действует ордер на арест Международного уголовного суда (МУС), сообщают мировые агентства. Аналогичное приглашение было высказано главой китайского государства и в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС .

Чиков

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Верховный суд (ВС) РФ корректирует практику по делам о военных преступлениях, пишет в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков . Он отмечает, что проект нового постановления пленума ВС РФ еще опубликован, однако некоторые его положения стали известны СМИ. В частности, к добровольной сдаче в плен теперь будет отнесено любое пленение, если военнослужащий не "оказывал решительное сопротивление". "Такая трактовка подразумевает, что в отношении любого попавшего в плен военнослужащего как минимум будет проведена процессуальная проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ", - поясняет Чиков.

Кроме того, по его сведениям, в РФ планируют ввести ответственность за покушение на самовольное оставление части и дезертирство. Конкретно это будет означать, что "теперь уголовное дело за самовольное оставление части могут возбудить и в случаях, если военнослужащего нет в части менее двух суток", указывает правозащитник.

Хроника событий 21 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 марта 14.00 - 23.59 >>>

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