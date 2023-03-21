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Прибытие премьер-министра Японии Фумио Кисиды в КиевФото: Kyodo News/IMAGO
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Премьер-министр Японии Кисида прибыл с визитом в Киев

Александра Иванова
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 марта.

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На 391-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 21 марта (время московское).

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Евросоюз выделил на помощь Украине еще 1,5 млрд евро, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Наша поддержка помогает обеспечивать функционирование Украины, пока она защищает себя. И прочно ставит Украину на путь в ЕС, поддерживая (ее. - Ред.) реформы, например в области эффективного управления и финансовой стабильности. Вместе мы создаем будущее Украины в ЕС", - написала фон дер Ляйен.

Премьер-министр Японии Кисида прибыл с визитом в Киев

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл с визитом в Киев, передает японское информагентстов Kyodo News. Несколькими часами ранее о том, что глава правительства Японии намерен нанести необъявленный визит в Украину, сообщил японский телеканал NHK. По данным СМИ, планируется, что Кисида проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Киеве назвали визит премьера Японии Кисиды "историческим" и высоко оценили его как "знак солидарности".

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Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай, несмотря на то что в отношении последнего действует ордер на арест Международного уголовного суда (МУС), сообщают мировые агентства. Аналогичное приглашение было высказано главой китайского государства и в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Чиков 

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Верховный суд (ВС) РФ корректирует практику по делам о военных преступлениях, пишет в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков. Он отмечает, что проект нового постановления пленума ВС РФ еще опубликован, однако некоторые его положения стали известны СМИ. В частности, к добровольной сдаче в плен теперь будет отнесено любое пленение, если военнослужащий не "оказывал решительное сопротивление". "Такая трактовка подразумевает, что в отношении любого попавшего в плен военнослужащего как минимум будет проведена процессуальная проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ", - поясняет Чиков.

Кроме того, по его сведениям, в РФ планируют ввести ответственность за покушение на самовольное оставление части и дезертирство. Конкретно это будет означать, что "теперь уголовное дело за самовольное оставление части могут возбудить и в случаях, если военнослужащего нет в части менее двух суток", указывает правозащитник.

Хроника событий 21 марта 00.00 - 13.59 >>>

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