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Берлин против участия НАТО в защите неба над Украиной

Ольга Лебедева
13 мая 2024 г.

Федеральное правительство Германии отклонило идею задействования систем ПВО в странах НАТО на границе с Украиной, которую ранее поддержали несколько политиков из правящей коалиции и оппозиции.

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Комплекс Patriot
В Берлине отказались рассматривать защиту неба над Украиной силами НАТО и сослались на поставки Киеву комплексов PatriotФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Правительство Германии ответило отказом на предложения возможного участия НАТО в обороне воздушного пространства Украины. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в понедельник, 13 мая, исключил возможность задействования систем ПВО альянса для защиты неба над Украиной, которую ранее допускали политики из правящей коалиции и оппозиции.

При этом Хебештрайт сослался на уже имевшие место ранее дискуссии о бесполетных зонах в Украине, которые бы обеспечивались, в том числе, западными странами. Против такого варианта были высказаны соображения, которые остаются в силе и сейчас, указал он.

По словам представителя федерального правительства, на данный момент речь идет о том, чтобы усилить украинскую систему ПВО. Германия принимает меры в этом направлении и поставляет Киеву еще один комплекс Patriot, отметил он.

FAZ: в Германии высказали идею защитить небо над Украиной с участием НАТО

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что представители правящих Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза 90" / "зеленых", а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) не исключают, что страны НАТО помогут Украине защитить часть ее западной территории от атак российских дронов. При этом могут быть задействованы системы ПВО, расположенные на восточных границах альянса, в частности, в Польше или Румынии, считают они.

Идея сбивать таким образом российские беспилотники исходит от эксперта Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге (Nico Lange) и бывшего помощника генсека НАТО, генерал-лейтенанта Хорста-Хайнриха Брауса (Horst-Heinrich Brauß), пишет далее издание. По мнению Ланге, это позволило бы обеспечить на украинской границе безопасную зону шириной до 70 км. А это, в свою очередь, помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

Такую идею поддержали Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) и Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) из партии "зеленых", депутаты бундестага от СвДП Маркус Фабер (Marcus Faber) и от оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), отмечает FAZ.

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