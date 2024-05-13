WSJ: Показатель эффективности ПВО Украины резко снизился

По данным газеты, Украине за последний месяц удавалось сбивать лишь 30 процентов ракет, запущенных войсками РФ. При этом Россия увеличила интенсивность ударов по Украине на 45 процентов за полгода.

ПВО Украины за последний месяц удавалось сбивать лишь 30 процентов ракет, запущенных российскими войсками, пишет The Wall Street Journal (WSJ) в понедельник, 13 мая. За последние полгода украинские военные сбивали в среднем 46 процентов ракет, тогда как в предыдущем полугодии показатель эффективности ПВО составлял 73 процента, подсчитали журналисты издания со ссылкой на данные командования Воздушных сил ВСУ. При этом показатель перехвата БПЛА дальнего радиуса действия "Шахед", которые легче сбить, за последние шесть месяцев снизился всего на 1 процентный пункт до 82 процентов.

"Ухудшение работы украинских ПВО происходит на фоне того, что Россия усиливает атаки беспилотников и ракет и выпускает больше трудноуязвимого оружия, такого как баллистические ракеты", - указывает газета причину резкого снижения эффективности обороны, при том, что войска РФ увеличили интенсивность ударов и дронами по Украине на 45 процентов за последние 6 месяцев по сравнению с предыдущим полугодием. Кроме того, отмечает WSJ, Киев испытывает резкий дефицит боеприпасов для систем Patriot, которые были его лучшей защитой от таких атак.

По подсчетам издания, РФ за предыдущие шесть месяцев выпустила 114 баллистических и 46 гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", по сравнению с 33 и 27 соответственно в предыдущий 6-месячный период. За последние шесть месяцев Украина сбила лишь 10 процентов баллистических ракет, выпущенных Россией. Согласно данным WSJ, она не перехватила ни одной ракеты С-300 и С-400, выпущенной по территории Украины до сих пор в этом году.

США делают "все возможное"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 12 мая в программе CBS News "Лицом к нации", что многомесячная задержка с получением одобрения Конгресса на помощь Украине обошлась недешево, пишет WSJ. "Мы делаем все возможное, чтобы поторопить эту помощь. Европейцы делают то же самое", - сказал Блинкен.

Комментируя недавние успехи российских войск в Украине, глава Госдепа заявил, что нынешний момент является "сложным", однако Киев по-прежнему может рассчитывать на помощь западных союзников. "Мы никуда не уходим, так же как и около 50 стран, которые поддерживают Украину, - подчеркнул он. - Это (оказание поддержки Украине. - Ред.) продолжится. И если Путин думает, что у него больше выдержки, чем у Украины, чем у ее сторонников, то он ошибается".

Украине необходимо минимум семь дополнительных ЗРК Patriot

ЗРК Patriot и достаточные объемы боеприпасов к ним - единственный надежный способ сбить С-300, баллистические и гиперзвуковые ракеты, отмечают авторы статьи в WSJ. Но в настоящий момент Киев вынужден экономить противовоздушные ракеты из-за существенной задержки помощи западных партнеров. Пентагон заявил, что новые поставки Patriot, вероятно, будут взяты из запасов, другие будут заказаны, и их производство займет несколько лет.

В США отказались назвать точное количество систем Patriot, которые в настоящее время работают в Украине, но уточнили, что их можно "пересчитать по пальцам одной руки", пишет издание. Президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украине необходимо как минимум семь дополнительных систем Patriot, а для покрытия всей территории Украины потребуется 25 ракетных комплексов.

Россия все еще располагает собственными запасами и способна производить 170 ракет ежемесячно, отмечает WSJ. При этом Москва также получает беспилотники и ракеты от своих союзников, включая Иран и Северную Корею. На данный момент Россия продолжает интенсивно атаковать Украину ракетами и беспилотниками с севера, востока и юга страны.