Румыния не исключает отправку одного ЗРК Patriot Украине

Румыния не исключает отправку одного ЗРК Patriot Украине8 мая 2024 г.
Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что готов обсудить отправку одного зенитного ракетного комплекса Patriot Украине. Об этом, как пишет Reuters, он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне во вторник, 7 мая.
"В течение последних недель велась дискуссия о том, кто может отправить системы Patriot Украине <...> Президент Байден упомянул об этом на нашей встрече, и я сказал, что открыт к обсуждению. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы посмотреть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что оставлять Румынию без ПВО - недопустимо", - сказал Йоханнис.
В 2017 году Румыния подписала контракт на закупку систем ПВО Patriot на сумму 4 млрд долларов. Пока в стране развернута одна батарея, однако, по словам Йоханниса, переговоры касались еще одной батареи, которая "почти готова к работе".
В свою очередь в Белом доме отметили, что Байден поблагодарил Румынию за ее приверженность безопасности на восточном фланге НАТО, в том числе в регионе Черного моря, а также за поддержку украинских беженцев и помощь с транспортировкой украинского зерна.
Германия призывает к поставкам Patriot Украине
Ранее Германия призвала страны Европейского Союза и НАТО усилить противововоздушную обороны Украины, подвергающейся массированным обстрелам со стороны России. С этой целью Берлин решил передать Киеву уже третий комплекс Patriot, а Испания согласилась поставить Украине ракеты для этих систем.
На апрельском заседании Совета Украина - НАТО президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его стране необходимы семь новых ЗРК Patriot для отражения российских атак.
Румыния имеет 650-километровую границу с Украиной, и фрагменты российских дронов, атакующих украинские порты на Дунае, неоднократно попадали на ее территорию.