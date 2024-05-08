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Румыния не исключает отправку одного ЗРК Patriot Украине

Лиза Ламбрехт
8 мая 2024 г.

Президент Румынии после встречи с Байденом заявил, что рассмотрит вопрос о передаче ЗРК Patriot Украине. Сейчас у Бухареста есть одна батарея Patriot, еще одна "почти готова к работе".

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ЗРК Patriot
ЗРК PatriotФото: BildFunkMV/IMAGO

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что готов обсудить отправку одного зенитного ракетного комплекса Patriot Украине. Об этом, как пишет Reuters, он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне во вторник, 7 мая.

"В течение последних недель велась дискуссия о том, кто может отправить системы Patriot Украине <...> Президент Байден упомянул об этом на нашей встрече, и я сказал, что открыт к обсуждению. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы посмотреть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что оставлять Румынию без ПВО - недопустимо", - сказал Йоханнис.

В 2017 году Румыния подписала контракт на закупку систем ПВО Patriot на сумму 4 млрд долларов. Пока в стране развернута одна батарея, однако, по словам Йоханниса, переговоры касались еще одной батареи, которая "почти готова к работе".

В свою очередь в Белом доме отметили, что Байден поблагодарил Румынию за ее приверженность безопасности на восточном фланге НАТО, в том числе в регионе Черного моря, а также за поддержку украинских беженцев и помощь с транспортировкой украинского зерна.

Германия призывает к поставкам Patriot Украине

Ранее Германия призвала страны Европейского Союза и НАТО усилить противововоздушную обороны Украины, подвергающейся массированным обстрелам со стороны России. С этой целью Берлин решил передать Киеву уже третий комплекс Patriot, а Испания согласилась поставить Украине ракеты для этих систем.

На апрельском заседании Совета Украина - НАТО президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его стране необходимы семь новых ЗРК Patriot для отражения российских атак.

Румыния имеет 650-километровую границу с Украиной, и фрагменты российских дронов, атакующих украинские порты на Дунае, неоднократно попадали на ее территорию.

 

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