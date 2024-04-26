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СМИ: Испания передаст Украине ракеты для ЗРК Patriot

Жан Рофе
26 апреля 2024 г.

Мадрид исключает передачу Киеву самих комплексов Patriot, но готов предоставить небольшое количество боеприпасов к ним, пишет газета El Pais.

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot (фото из архива)
Зенитно-ракетный комплекс Patriot (фото из архива)Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Испания под нажимом НАТО и Евросоюза согласилась поставить Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает в пятницу, 26 апреля, испанская газета El Pais со ссылкой на правительственные источники.

Правительство в Мадриде исключает передачу самих ЗРК, но готово предоставить небольшое количество боеприпасов к ним. Сколько именно ракет получит Киев, не уточняется. Министерство обороны Испании пока не комментировало эту публикацию.

По данным El Pais, испанские вооруженные силы располагают тремя батареями Patriot, каждая из них имеет соответствующие ракетные пусковые установки, радар и станцию управления. Они были приобретены у Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из этих батарей дислоцируется в городе Адана на юге Турции, две другие - на базе морской пехоты в Валенсии. Последние, как отмечает газета, используются для обучения украинских и испанских военных.

Посол Украины в ФРГ: Нам необходимы семь ЗРК Patriot

Для отражения российских атак Украине необходимы семь новых ЗРК Patriot, заявил в пятницу посол Украины в Германии Алексей Макеев. Об этом же неделю назад говорил и президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Совета Украина - НАТО.

Макеев приветствовал решение Берлина предоставить Киеву уже третью подобную систему. По его словам, украинские власти надеются, что и другие союзники возьмут на себя подобные обязательства на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит 26 апреля на немецкой авиабазе Рамштайн.

В последние недели Россия усилила обстрелы Украины и, в частности, авиаударами уничтожила почти все теплоэлектростанции. В начале апреля Зеленский оценивал в 25 единиц число ЗРК Patriot, требуемых для полной защиты воздушного пространства Украины.

 

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