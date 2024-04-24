В Одессе после ракетного удара возникли перебои с энергией

В ВСУ сообщили, что в Одессе Россия нанесла удар по складу автомобильной техники, выведенной из строя.

Российские войска рано утром в среду, 24 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер . В результате удара взрывной волной были повреждены около 30 домов, в них выбило стекла, в некоторых обвалились потолки. Кипер написал об одной пострадавшей 43-летней женщине - ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Издание "РБК-Украина" сообщило, что после взрыва в части города пропало электричество.

Крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК подтвердила перебои с энергией, вызванные обстрелом. "Сегодня утром Одесса подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой были повреждены воздушные линии. Временно без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города", - отчитались в компании. Минэнерго страны уточнило, что подстанции были отключены из-за обстрела и службы продолжают восстановительные работы.

ВСУ: РФ нанесла удар по складу автомобильной техники, выведенной из строя

Командование Сил обороны юга Украины сообщило, что удар в Одессе был нанесен по месту хранения автомобильной техники, выведенной из строя. "Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных сил Украины на месте удара не находились", - заявили в ВСУ.

Накануне российская армия атаковала Одессу с применением ударных беспилотников Shahed-131/136. В результате удара пострадали девять человек, в том числе четверо детей, кроме того, были повреждены жилые дома. Минобороны России официально не отчитывалось об ударах по Одессе в последние два дня.